15/07/2024 - 19:00

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Emetteur :

U10 Corp

Société Anonyme au capital de 17 110 707 €

69009 Lyon

France

RCS Lyon 395 044 415

www.U10.com

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147 – ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

40 518 titres

11 349,89 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 69 416 titres 96 993,27 EUR 290 transactions VENTE 62 270 titres 87 488,08 EUR 230 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33 372 titres

21 418,94 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

31,144 titres

27,847.18 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

U10 : fournisseur B to B en équipement de la maison

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 290 69 416 96 993,27 230 62 270 87 488,08 20240102 4 1 107 1 287,65 7 4 691 5 391,10 20240103 2 301 346,19 2 2 2,38 20240104 2 2 2,26 1 1 1,13 20240105 2 301 340,14 1 1 1,14 20240108 1 1 1,13 1 1 1,13 20240109 1 1 1,14 1 1 1,14 20240110 1 1 1,15 1 1 1,15 20240111 1 1 1,15 1 1 1,15 20240112 1 1 1,15 1 1 1,15 20240115 1 1 1,15 2 432 501,11 20240116 1 1 1,16 1 1 1,16 20240117 1 1 1,16 1 1 1,16 20240118 1 1 1,16 1 1 1,16 20240119 1 1 1,17 1 1 1,17 20240122 1 1 1,16 1 1 1,16 20240123 1 1 1,17 1 1 1,17 20240124 1 1 1,17 1 1 1,17 20240125 1 1 1,17 1 1 1,17 20240126 1 1 1,17 1 1 1,17 20240129 1 1 1,17 1 1 1,17 20240130 1 1 1,17 1 1 1,17 20240131 1 1 1,17 1 1 1,17 20240201 1 1 1,17 1 1 1,17 20240202 1 1 1,17 1 1 1,17 20240205 1 1 1,16 1 1 1,16 20240206 1 1 1,16 1 1 1,16 20240207 1 1 1,16 1 1 1,16 20240208 1 1 1,14 1 1 1,14 20240209 1 1 1,15 1 1 1,15 20240212 1 1 1,15 1 1 1,15 20240213 1 1 1,15 1 1 1,15 20240214 1 1 1,15 1 1 1,15 20240215 1 1 1,15 1 1 1,15 20240216 1 1 1,15 1 1 1,15 20240219 1 1 1,15 1 1 1,15 20240220 1 1 1,16 1 1 1,16 20240221 9 4 629 4 998,57 1 1 1,15 20240222 1 1 1,06 1 1 1,06 20240223 1 1 1,07 1 1 1,07 20240226 1 1 1,08 1 1 1,08 20240227 1 1 1,08 1 1 1,08 20240228 1 1 1,09 1 1 1,09 20240229 1 1 1,10 3 1 453 1 607,50

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20240301 8 2 559 2 730,35 1 1 1,13 20240304 5 1 182 1 261,33 2 54 59,93 20240305 1 1 1,08 5 3 441 3 930,63 20240306 1 1 1,13 2 921 1 059,13 20240307 1 1 1,18 2 490 575,75 20240308 1 1 1,18 1 1 1,18 20240311 2 2 2,32 1 1 1,16 20240312 4 786 907,52 1 1 1,17 20240313 1 1 1,17 1 1 1,17 20240314 1 1 1,17 1 1 1,17 20240315 1 1 1,17 2 601 715,17 20240318 1 1 1,19 2 2 2,38 20240319 1 1 1,19 1 1 1,19 20240320 1 1 1,15 1 1 1,15 20240321 2 361 415,15 1 1 1,15 20240322 1 1 1,16 2 180 214,17 20240325 4 931 1 070,65 1 1 1,15 20240326 2 341 388,75 1 1 1,15 20240327 1 1 1,15 1 1 1,15 20240328 1 1 1,16 1 1 1,16 20240402 1 1 1,16 1 1 1,16 20240403 1 1 1,15 1 1 1,15 20240404 1 1 1,15 1 1 1,15 20240405 1 1 1,15 1 1 1,15 20240408 1 1 1,15 1 1 1,15 20240409 1 1 1,15 1 1 1,15 20240410 2 331 377,36 1 1 1,16 20240411 1 1 1,14 1 1 1,14 20240412 1 1 1,14 1 1 1,14 20240415 1 1 1,14 1 1 1,14 20240416 2 101 114,14 2 111 129,84 20240417 2 331 374,04 1 1 1,14 20240418 1 1 1,14 1 1 1,14 20240419 2 10 11,31 1 1 1,14 20240422 2 201 227,16 1 1 1,16 20240423 2 221 249,74 1 1 1,14 20240424 1 1 1,14 1 1 1,14 20240425 1 1 1,14 1 1 1,14 20240426 1 1 1,14 1 1 1,14 20240429 2 163 185,82 1 1 1,14 20240430 1 1 1,15 2 821 968,75 20240502 8 2 380 3 199,37 20 12 987 17 624,91 20240503 8 4 355 6 084,79 5 1 823 2 676,80