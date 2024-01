29/01/2024 - 18:30

Communiqué établissant le bilan annuel du contrat de liquidité

de la société U10 Corp

Emetteur :

U10 Corp

Société Anonyme au capital de 17 110 707 €

69009 Lyon

France

RCS Lyon 395 044 415

www.U10.com

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147 – ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023:

33 372 titres

21 418,94 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 28 638 titres 31 241,91 EUR 234 transactions VENTE 34 429 titres 37 723,65 EUR 185 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

39 163 titres

16 194,36 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

31 144 titres

27 847,18 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur

Achats Vente ALU10 FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 234 28 638 31 241,91 185 34 429 37 723,65 20230703 1 1 1,20 2 624 745,68 20230704 3 933 1 087,52 2 91 110,10 20230705 1 1 1,18 2 113 136,70 20230706 2 501 586,21 1 1 1,21 20230707 2 153 179,02 2 4 4,81 20230710 1 1 1,18 1 1 1,18 20230711 1 1 1,19 3 402 486,42 20230712 1 1 1,22 2 411 501,42 20230713 2 111 134,31 1 1 1,21 20230714 2 76 91,97 1 1 1,22 20230717 4 1 511 1 818,02 1 1 1,22 20230718 4 1 361 1 601,00 2 811 997,50 20230719 4 851 995,53 2 431 530,13 20230720 1 1 1,23 1 1 1,23 20230721 1 1 1,20 1 1 1,20 20230724 1 1 1,20 1 1 1,20 20230725 1 1 1,20 1 1 1,20 20230726 1 1 1,18 1 1 1,18 20230727 3 636 741,78 1 1 1,18 20230728 1 1 1,17 1 1 1,17 20230731 4 871 1 005,26 1 1 1,16 20230801 2 251 291,17 1 1 1,17 20230802 1 1 1,17 2 2 2,37 20230803 2 241 279,56 1 1 1,16 20230804 1 1 1,17 1 1 1,17 20230807 1 1 1,17 1 1 1,17 20230808 1 1 1,17 2 204 244,77 20230809 2 241 279,56 1 1 1,16 20230810 1 1 1,19 1 1 1,19 20230811 1 1 1,19 1 1 1,19 20230814 1 1 1,19 2 931 1 117,19 20230815 1 1 1,20 1 1 1,20 20230816 1 1 1,18 1 1 1,18 20230817 2 271 317,08 1 1 1,18 20230818 2 261 305,38 1 1 1,18 20230821 1 1 1,19 2 11 13,04 20230822 1 1 1,19 1 1 1,19 20230823 1 1 1,17 4 4 421 5 316,97 20230824 1 1 1,20 2 100 120,00 20230825 1 1 1,18 1 1 1,18 20230828 1 1 1,18 1 1 1,18 20230829 1 1 1,18 1 1 1,18 20230830 5 1 581 1 821,61 2 11 12,96 20230831 1 1 1,14 1 1 1,14 20230901 1 1 1,14 1 1 1,14 Achats Vente ALU10 FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20230904 1 1 1,17 1 1 1,17 20230905 1 1 1,16 1 1 1,16 20230906 3 481 546,86 1 1 1,16 20230907 4 771 874,37 1 1 1,17 20230908 1 1 1,13 2 881 1 013,13 20230911 1 1 1,15 1 1 1,15 20230912 5 1 351 1 486,33 1 1 1,13 20230913 1 1 1,08 1 1 1,08 20230914 2 151 161,59 2 637 707,05 20230915 1 1 1,08 1 1 1,08 20230918 2 27 29,44 1 1 1,10 20230919 5 1 161 1 256,79 1 1 1,09 20230920 1 1 1,08 2 439 487,26 20230921 6 1 571 1 659,11 2 601 667,11 20230922 2 126 134,86 1 1 1,11 20230925 2 3 3,22 2 201 223,08 20230926 1 1 1,08 1 1 1,08 20230927 1 1 1,09 1 1 1,09 20230928 5 1 021 1 094,99 1 1 1,09 20230929 2 67 71,70 1 1 1,08 20231002 2 226 241,85 2 311 340,55 20231003 1 1 1,07 3 2 151 2 388,67 20231004 2 281 303,52 1 1 1,12 20231005 4 661 701,39 1 1 1,09 20231006 3 371 382,13 1 1 1,03 20231009 2 161 169,06 1 1 1,06 20231010 1 1 1,05 1 1 1,05 20231011 1 1 1,06 1 1 1,06 20231012 4 447 461,98 1 1 1,06 20231013 1 1 1,07 1 1 1,07 20231016 1 1 1,07 1 1 1,07 20231017 1 1 1,07 1 1 1,07 20231018 8 1 681 1 740,77 1 1 1,07 20231019 5 721 719,12 4 2 790 2 792,24 20231020 1 1 0,99 7 4 026 4 159,84 20231023 2 201 207,04 1 1 1,04 20231024 1 1 1,04 1 1 1,04 20231025 1 1 1,04 1 1 1,04 20231026 1 1 1,04 1 1 1,04 20231027 1 1 1,04 1 1 1,04 20231030 1 1 1,04 1 1 1,04 20231031 2 93 95,83 1 1 1,07 20231101 1 1 1,04 1 1 1,04 20231102 1 1 1,04 1 1 1,04 20231103 4 751 764,84 1 1 1,04 20231106 1 1 1,03 1 1 1,03 Achats Vente ALU10 FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20231107 2 62 63,25 1 1 1,03 20231108 3 421 421,00 2 91 92,80 20231109 1 1 1,02 1 1 1,02 20231110 1 1 1,01 6 5 029 5 292,65 20231113 1 1 1,08 1 1 1,08 20231114 1 1 1,06 3 992 1 093,07 20231115 1 1 1,11 1 1 1,11 20231116 1 1 1,11 1 1 1,11 20231117 2 261 279,32 1 1 1,06 20231120 1 1 1,10 2 15 16,50 20231121 2 141 149,50 2 44 48,40 20231122 1 1 1,07 1 1 1,07 20231123 1 1 1,07 2 2 2,17 20231124 1 1 1,10 1 1 1,10 20231127 3 581 609,30 1 1 1,10 20231128 2 251 261,05 1 1 1,05 20231129 2 251 259,79 1 1 1,04 20231130 1 1 1,04 1 1 1,04 20231201 8 2 907 2 882,12 1 1 1,04 20231204 1 1 1,00 1 1 1,00 20231205 3 291 293,12 1 1 1,02 20231206 2 3 2,98 1 1 1,00 20231207 1 1 1,00 1 1 1,00 20231208 1 1 0,99 5 3 171 3 271,09 20231211 1 1 1,05 1 1 1,05 20231212 1 1 1,05 1 1 1,05 20231213 1 1 1,01 1 1 1,01 20231214 1 1 1,02 1 1 1,02 20231215 1 1 1,02 1 1 1,02 20231218 1 1 1,02 2 385 404,22 20231219 1 1 1,05 1 1 1,05 20231220 1 1 1,05 1 1 1,05 20231221 2 106 107,06 7 4 001 4 279,31 20231222 1 1 1,08 1 1 1,08 20231225 0 0 0,00 0 0 0,00 20231226 0 0 0,00 0 0 0,00 20231227 2 301 319,06 1 1 1,06 20231228 1 1 1,09 1 1 1,09 20231229 3 811 867,77 1 1 1,07

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10