Crolles, France - le 4 juillet 2024 - Tronics, une société du Groupe TDK qui produit des capteurs inertiels standards et custom pour applications industrielles, publie ses résultats pour l'année fiscale 2024 (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).

Le directoire de Tronics s'est réuni le 19 juin 2024 et a approuvé les comptes de son exercice fiscal clos le 31 mars 2024, qui ont été présentés au conseil de surveillance le même jour.

Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers courant juillet 2024. Ce rapport sera consultable sur le site Internet dédié aux investisseurs de la Société, dans la rubrique « documents financiers » : www.tronicsgroup-bourse.com

Résultats annuels consolidés

Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités abandonnées sont comptabilisées sur une ligne distincte dans les états financiers des exercices 2024 et 2023 à des fins de comparaison.

en k€ (IFRS) – audité Mars 2024

Année fiscale Mars 2023

Année fiscale Du 1er avril 2023 au

31 mars 2024 Du 1er avril 2022 au

31 mars 2023 Variation

annuelle 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires des activités poursuivies 13 647 12 857 +6% Résultat opérationnel des activités poursuivies 1 401 1 007 +39% Résultat net des activités poursuivies 1 003 1 089 -8% Résultat des activités abandonnées 1 722 (6 300) na Résultat net 2 725 (5 211) na

Croissance de 6% du chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies pour l'exercice 2024

Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies pour l'exercice fiscal 2024, se terminant le 31 mars 2024, s'élève à 13,6 M€, soit une augmentation de 6% par rapport à l'exercice fiscal précédent, tirée par la demande croissante pour les capteurs inertiels MEMS numériques haute performance de Tronics.

Cette augmentation est la combinaison de la croissance des activités « Manufacturing » qui s'élèvent à 11,6 M€ sur l'exercice 2024 (contre 10,4 M€ sur l'exercice précédent) et d'une baisse des revenus d'ingénierie à 2,1 M€ (contre 2,5 M€ sur l'exercice précédent).

Sur l'exercice fiscal au 31 mars 2024, le Groupe s'est concentré sur l'amélioration de l'efficacité du site de production et la maîtrise de la structure de coûts. Cela a conduit à une augmentation du résultat opérationnel des activités poursuivies de +39%. Le bénéfice d'exploitation représente désormais plus de 10% du chiffre d'affaires (contre 8 % lors de l'exercice précédent).

Le résultat opérationnel des activités poursuivies de l'exercice au 31 mars 2024 s'élève à 1,4 M€ et le résultat net à 1,0 M€.

Activités abandonnées

Les états financiers consolidés pour l'année fiscale 2024 incluent les effets des décisions de fermer les opérations de Tronics US et de vendre les actifs de Tronics MEMS Inc. prises par le conseil de surveillance en mars et mai 2023.

Conformément à la norme IFRS 5 (Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), les opérations de Tronics MEMS Inc. représentent une ligne d'activité majeure distincte et ont donc été classées en tant qu'"activités abandonnées" dans ces états financiers consolidés.

Le résultat net des activités abandonnées s'élève à +1,7 M€, comprenant l'effet des ventes d'actifs à partir de mai 2023 et l'impact de change de l'abandon de créance de Tronics Microsystems SA à Tronics MEMS Inc.

STRUCTURE BILANCIELLE

Au 31 mars 2024, les capitaux propres de Tronics s'élevaient à (6,2) M€, incluant le bénéfice généré au cours de l'année fiscale 2024.

La dette brute de Tronics (principalement due aux emprunts contractés auprès de TDK Group, sa société mère) s'élevait à 12,9 M€ en diminution de 7,2 M€.

Sur le plan financier, Tronics bénéficie du soutien financier du Groupe TDK afin d'adapter sa trésorerie à ses besoins d'investissement.

PERSPECTIVES

Pour l'année fiscale en cours, Tronics vise à poursuivre la croissance du chiffre d'affaires des capteurs inertiels fabriqués à Crolles et à accélérer la commercialisation de ses lignes de produits de capteurs inertiels de haute performance AXO et GYPRO. La société continuera à investir en R&D afin d'élargir son portefeuille de produits MEMS inertiels innovants pour les applications inertielles industrielles lourdes à haute valeur ajoutée.

À propos de Tronics Microsystems

Tronic's Microsystems SA est une division de la société Sensors Systems Business de TDK qui fabrique des capteurs inertiels MEMS contribuant à l'avancement et à la transformation numérique des marchés de l'industrie, de l'énergie, du ferroviaire, de la marine et de l'aérospatiale. La société est aujourd'hui le seul fournisseur de composants d'accéléromètres MEMS (ligne de produits AXO) et de gyroscopes (ligne de produits GYPRO) dotés d'une architecture en boucle fermée et d'une interface SMD numérique. La société offre également des services de fonderie différenciés pour les dispositifs inertiels MEMS personnalisés. Fondée en 1997, Tronics exploite une salle blanche MEMS et une installation d'assemblage, d'emballage et de test à Crolles, près de Grenoble (France). La société est désormais certifiée EN9100 sur la base d'un système de qualité qualifié IATF16949 qui offre aux clients le niveau de qualité le plus élevé de l'industrie. Suite à l'augmentation de capital de décembre 2021, TDK Electronics AG (anciennement EPCOS AG) détient désormais 87 % des actions de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente, basé à Tokyo, au Japon. Fondée sur la maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille les transformations de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ». L'entreprise a été créée en 1935 pour commercialiser la ferrite, un matériau clé dans les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet de TDK, axé sur l'innovation, comprend des composants passifs tels que des condensateurs céramiques, électrolytiques en aluminium et à film, ainsi que des dispositifs magnétiques, haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits comprend également des capteurs et des systèmes de capteurs tels que des capteurs de température et de pression, des capteurs magnétiques et des capteurs MEMS. En outre, TDK propose des alimentations et des dispositifs énergétiques, des têtes magnétiques, etc. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. TDK se concentre sur les marchés exigeants de l'automobile, de l'électronique industrielle et grand public, et des technologies de l'information et de la communication. L'entreprise dispose d'un réseau de sites de conception et de fabrication et de bureaux de vente en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Au cours de l'exercice 2024, TDK a réalisé un chiffre d'affaires total de 14,6 milliards de dollars et employait environ 101 000 personnes dans le monde.

