28/03/2023 - 18:30

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 28 mars 2023 - Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce la restructuration de ses opérations aux États-Unis.

Le conseil de surveillance de Tronics a autorisé le 28 mars 2023 la liquidation de la filiale Tronics Mems Inc. Cette décision devrait conduire à une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle de Tronics. Elle permettra de concentrer les prochains investissements à l'amélioration de l'excellence opérationnelle de son usine française située près de Grenoble, avec un portefeuille de produits de capteurs inertiels MEMS élargi pour mieux répondre à la demande croissante du marché.

La liquidation de la filiale interviendra de manière effective sur l'exercice 2024 (clos le 30 mars 2024) et sa consolidation dans les états financiers du groupe Tronics sera comptabilisée sur l'exercice 2023 (clos le 30 mars 2023) conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Elle conduira également à la dépréciation du prêt intra-groupe accordé par Tronics Microsystems SA à sa filiale américaine Tronics Mems Inc, dont la valeur nette comptable s'élève actuellement à 20,4 M€ dans les comptes sociaux de Tronics Microsystems SA.

À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue de l'augmentation de capital réalisée en décembre 2021, TDK Electronics AG détient désormais 87% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basé à Tokyo, au Japon. Construit sur une base de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ». Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2022, TDK affiche des ventes totales de 15,6 milliards de dollars et emploie environ 117 000 personnes dans le monde.

CONTACT TRONICS

Vincent Gaff - Director, Marketing & Business Development

Phone : 00 33 4 76 97 29 50

info@tronicsgroup.com

Pour plus d'informations : http://www.tronicsgroup-bourse.com/fr/