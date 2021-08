03/08/2021 - 08:00

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 3 août 2021 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une actualisation de son rapport financier annuel, relatif à l'exercice clos le 31 mars 2021, publié le 12 juillet 2021.

Le Conseil de Surveillance réuni le 2 août 2021 a, en effet, validé la proposition du Directoire de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte appelée à se tenir le 29 septembre 2021 et d'y ajouter deux résolutions, portant sur la délégation de compétence au Directoire en vue de la réalisation :

d'une potentielle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

d'une potentielle augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

Les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire ont été modifiés et inclus dans le rapport financier annuel afin de tenir compte de ces éléments.

Ce document actualisé est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Investisseurs » puis « Documents financiers » sur le site internet de Tronics : www.tronicsgroup-bourse.com

À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG détient désormais 74% du capital de Tronics. * Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basé à Tokyo, au Japon. Construit sur une base de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ». Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice fiscal 2021 TDK affiche des ventes totales de 13,3 milliards de dollars et emploie environ 129 000 personnes dans le monde.

