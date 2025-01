20/01/2025 - 08:30

Chiffre d'affaires en croissance de 8,3% : 12,1 M€

EBITDA : 1,2 M€ (9,8% du CA)

Résultat net : 1,3 M€ (11% du CA)

Trésorerie nette de 24,1 M€

En milliers d'euros 30/09/2024*

6 mois Variation 30/09/2023*

6 mois 31/03/2024

12 mois Chiffre d'affaires 12.140 + 8% 11.206 24.070 Marge brute 7.776 + 18% 6.587 14.762 % chiffre d'affaires 64,1% 58,8% 61,3% Autres achats et charges externes 2.497 2.359 5.044 Salaires et charges 3.720 3.631 7.379 Excédent brut d'exploitation 1.194 + 217% 376 1.802 % chiffre d'affaires 9,8% 3,4% 7.5% Amortissements et provisions 433 483 935 Résultat d'exploitation 761 ns (107) 867 % chiffre d'affaires 6,3% (1,0%) 3,6% Résultat financier 527 520 789 Résultat courant avant impôt 1.287 + 212% 413 1.656 Résultat exceptionnel 209 24 85 Impôt sur les bénéfices 159 51 186 Résultat net part du Groupe 1.338 + 252% 381 1.549 % chiffre d'affaires 11,0% 3,4% 6,4%

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Chiffre d'affaires : 12,1 M€

Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 12,1 M€, en progression de 8,3% par rapport au 30 septembre 2023.

Au 30 septembre 2024, les bonnes performances commerciales affichées en Europe Centrale (Pologne et Roumanie), dans la zone Amériques (Etats-Unis et Mexique) ainsi qu'en Afrique du Sud ont permis à TRILOGIQ d'enregistrer une croissance des ventes de 8,3% à comparer au 30 septembre 2023.

Marge brute : 64,1% du chiffre d'affaires

Dans un contexte mondial de légère baisse du prix des intrants (matières premières et frais logistiques) et du fait des efforts de standardisation de ses gammes de produits, TRILOGIQ est parvenu à augmenter son taux de marge brute de près de 3 points à comparer à l'exercice précédent (61,3% au 31 mars 2024).

Excédent brut d'exploitation : 1.194 K€

Au 30 septembre 2024, l'EBITDA consolidé s'est établi à 1.194 K€, soit un triplement par rapport au 30 septembre 2023 (376 K€), pour représenter environ 10% du chiffre d'affaires.

Cette évolution s'explique principalement par :

l'amélioration très sensible du taux de marge brute : + 5,3 points entre le 30 septembre 2023 (58,8%) et le 30 septembre 2024 (64,1%),

la maîtrise des autres achats et charges externes et des frais de personnels dont les hausses respectives de 5,9% et 2,5% restent inférieures à celle du chiffre d'affaires.

Résultat d'exploitation : 767 K€

En intégrant un niveau d'amortissements de 433 K€ (à comparer à 483 K€ au 30 septembre 2023, soit une baisse de 10%), le résultat d'exploitation ressort significativement positif de 761 K€ sur la période, à comparer à une perte de 107 K€ au 30 septembre 2023.

Résultat financier

Le résultat financier ressort à 527 K€ au 30 septembre 2024, intégrant notamment 380 K€ d'intérêts des comptes à terme en Euros et en Dollars.

Résultat net part du Groupe : 1.338 K€

Après la prise en compte des résultats financier et exceptionnel, ainsi que de l'impôt sur les sociétés, les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre 2024 se traduisent par un bénéfice net part du Groupe de 1.338 K€, soit 11% du chiffre d'affaires.

Cash-flows

En milliers d'euros 30/09/2024* Variation 31/03/2024 30/09/2023* Actif immobilisé 7.561 7.903 7.865 Stocks 4.193 4.221 4.536 Créances clients 4.653 5.084 4.191 Trésorerie 24.135 22.971 21.825 Dettes financières 20 21 - Trésorerie nette de dettes 24.115 + 1.165 22.950 21.825 Capitaux propres consolidés 38.081 37.365 36.195

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Au 30 septembre 2024, la trésorerie nette de dettes financières s'établit à 24,1 M€, en hausse de 1,2 M€ à comparer à celle du 31 mars 2024 et de 2,3 M€ à comparer à celle du 30 septembre 2023.

Cette augmentation de 1.165 K€ s'explique par les flux de trésorerie générés par l'exploitation (marge brute d'autofinancement et évolution du BFR) pour 1.226 K€ et les flux d'investissements réalisés lors du semestre pour 61 K€.

Perspectives

Carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2024 (9 mois)

Au titre des neuf premiers mois de l'exercice (avril à décembre 2024), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 17.660 K€, soit une baisse de 5% à comparer aux 18.574 K€ des neuf premiers mois de l'exercice précédent :

Commandes en K€ 31.12.2024 (9 mois) 31.12.2023 (9 mois) Variation Europe 9.871 11.107 - 11% Amériques 6.835 6.897 - 1% Afrique / Asie 954 570 + 67% Total Groupe 17.660 18.574 - 5%

Dans un contexte économique et politique compliqué, notamment dans une Europe qui représente 56% des commandes consolidées, l'objectif de TRILOGIQ sera de maintenir son niveau de chiffre d'affaires et de poursuivre l'amélioration de ses marges d'ici la fin de son exercice 2024-2025 (31 mars). Pour ce faire, le Groupe compte continuer à développer la standardisation de ses gammes de produits via ses plateformes numériques.

TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI

TRILOGIQ est éligible au PEA-PME