02/07/2024 - 08:30

Un exercice marqué par une activité en croissance

et un redressement significatif des marges

Chiffre d'affaires : 24.070 K€ (+ 8%)

Marge brute en hausse de 3 points (61,3% du chiffre d'affaires)

EBE : 1.802 K€ (x 3)

Trésorerie nette de 22.950 K€ (+ 2.366 K€)

En milliers d'euros 31/03/2024 31/03/2023 Variation Chiffre d'affaires 24.070 22.187 + 8,5% Marge brute 14.762 12.849 + 14,9% % chiffre d'affaires 61,3% 57,9% Autres achats et charges externes 5.044 4.833 Salaires et charges 7.379 7.046 Excédent brut d'exploitation 1.802 631 + 185,8% % chiffre d'affaires 7,5% 2,8% Amortissements et provisions 935 1.057 Résultat d'exploitation 867 (426) Résultat financier 789 (21) Résultat courant avant impôt 1.656 (448) Résultat exceptionnel 85 19 Impôt sur les bénéfices 186 217 Résultat net part du Groupe 1.549 (634)

Chiffre d'affaires

L'exercice 2023-2024 se caractérise par une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 8%, portée par l'Amérique du Nord (+19%) et l'Europe (+4%). Les plus fortes hausses de chiffre d'affaires de l'exercice sont à mettre au crédit de la Slovaquie, du Benelux et du Mexique. Au global, le chiffre d'affaires consolidé a ainsi progressé de 22,2 M€ à 24,1 M€.

L'activité hors France représente aujourd'hui 83% du chiffre d'affaires consolidé et la contribution de chaque zone géographique au chiffre d'affaires consolidé se détaille comme suit :

En milliers d'euros 31 mars 2024 % CA 31 mars 2023 % CA Variation Europe 14.431 60% 13.902 63% +4% Am. du N. / Brésil 8.855 37% 7.134 32% +19% Afrique / Asie 784 3% 1.151 5% -47% Total 24.070 100% 22.187 100% +8%

Marge brute

Du fait d'une politique d'achats davantage optimisée, des efforts de réduction des coûts de fabrication et de l'augmentation de la productivité des équipes, le taux de marge brute a progressé de plus de 3 points sur l'exercice, passant de 57,9% du chiffre d'affaires au 31 mars 2023 à 61,3% du chiffre d'affaires au 31 mars 2024.

Excédent brut d'exploitation

L'Europe et l'Amérique du Nord ont contribué de manière significativement positive à l'EBE du Groupe au 31 mars 2024, notamment suite à la nomination d'un nouveau management aux Etats-Unis et au Royaume-Uni au cours de l'exercice.

En milliers d'euros 31 mars 2024 31 mars 2023 Europe 1.086 1.138 Amérique du Nord / Brésil 722 (588) Afrique / Asie (5) 81 Total 1.802 631

Les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) ayant augmenté (+6%) moins rapidement que le chiffre d'affaires (+8%), TRILOGIQ enregistre un excédent brut d'exploitation multiplié par près de 3, pour atteindre 1.802 K€ (soit 7,5% du chiffre d'affaires consolidé) à comparer à 631 K€ au 31 mars 2023.

Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont évolué de la manière suivante :

une hausse de 4% des autres achats et charges externes, principalement du fait de l'augmentation des frais de marketing et de R&D, du prix de l'énergie et du coût des intérimaires,

une croissance de 5% des charges de personnel qui s'explique par la réévaluation des salaires effectuée dans le contexte inflationniste mondial et par une reprise des embauches au sein du Groupe, dont les effectifs sont passés de 166 collaborateurs au 31 mars 2023 à 173 au 31 mars 2024.

Résultat d'exploitation

En intégrant un niveau d'amortissements de 935 K€, le résultat d'exploitation consolidé ressort positif de 867 K€ à comparer à une perte d'exploitation de 426 K€ au 31 mars 2023.

Les amortissements des principaux outils de production du Groupe arrivant progressivement à échéance, l'amortissement des bâtiments (470 K€ par an) constituera le contributeur majoritaire à ce poste dès le prochain exercice.

Résultat financier

Le résultat financier ressort à 789 K€ au 31 mars 2024, intégrant notamment les intérêts des comptes à terme en Euros et en Dollars pour 670 K€ et des gains nets de change pour 140 K€.

Résultat net part du Groupe

Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel, ainsi que de l'impôt sur les sociétés, les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2024 se traduisent par un bénéfice net part du Groupe de 1.549 K€ à comparer à une perte de 634 K€ au 31 mars 2023.

Trésorerie nette : 22.950 K€ (+ 2.366 K€)

L'exercice clos au 31 mars 2024 a été notamment marqué par une marge brute d'autofinancement positive de 2.362 K€ et une poursuite du déstockage pour 406 K€, générant une hausse de la trésorerie nette de 2.366 K€ :

En milliers d'euros 31/03/2024 31/03/2023 Variation Actif net immobilisé 7.903 8.223 (320) Stocks et en-cours 4.221 4.627 (406) Clients et comptes rattachés 5.084 4.568 516 Trésorerie 22.971 20.584 2.387 Dettes financières 21 - 21 Trésorerie nette de dettes 22.950 20.584 + 2.366

Perspectives

Dans un contexte économique et politique mouvant, TRILOGIQ entend poursuivre la croissance de ses ventes et le redressement de ses marges au cours de l'exercice 2024-2025. Pour ce faire, le Groupe compte continuer à s'appuyer sur le dynamisme et le professionnalisme de ses équipes internes et externes, et notamment de sa cellule marketing et R&D dédiée à l'innovation, au lancement et à la promotion des nouvelles gammes de produits.

TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI