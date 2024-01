15/01/2024 - 08:30

Chiffre d'affaires en croissance de 6,4% : 11,2 M€

Retour à la profitabilité nette : 0,4 M€

Trésorerie nette de 21,8 M€

Carnet de commandes consolidé en hausse de 12% à 9 mois

En milliers d'euros 30/09/2023*

6 mois 30/09/2022*

6 mois 31/03/2023

12 mois Chiffre d'affaires 11.206 10.532 22.187 Marge brute 6.587 6.330 12.849 % chiffre d'affaires 58,8% 60,1% 57,9% Autres achats et charges externes 2.359 2.493 4.833 Salaires et charges 3.631 3.444 7.046 Excédent brut d'exploitation 376 209 631 % chiffre d'affaires 3,4% 2,0% 2,8% Amortissements et provisions 483 562 1.057 Résultat d'exploitation (107) (352) (426) % chiffre d'affaires (1,0%) (3,3%) (1,9%) Résultat financier 520 127 (21) Résultat courant avant impôt 413 (225) (448) Résultat exceptionnel 24 (4) 19 Impôt sur les bénéfices 51 43 217 Résultat net part du Groupe 381 (259) (634) % chiffre d'affaires 3,4% (2,5%) (2,9%)

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Chiffre d'affaires : 11,2 M€

Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 11,2 M€, en progression de 6,4% par rapport au 30 septembre 2022.

Au 30 septembre 2023, les bonnes performances commerciales enregistrées en France, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Turquie ont permis à la zone Europe d'enregistrer une croissance des ventes de 7% à comparer au 30 septembre 2022. Parallèlement, portée par le Mexique, l'activité de la zone Amériques s'est inscrite en hausse de 11% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023.

Marge brute : 58,8% du chiffre d'affaires

Dans un contexte mondial de légère baisse du prix des intrants (matières premières et frais logistiques) et du fait des efforts de standardisation de ses gammes de produits, le Groupe TRILOGIQ est parvenu à augmenter son taux de marge brute de près de 3 points à comparer au second semestre de l'exercice précédent (55,9% entre octobre 2022 et mars 2023). Ce taux de 58,8% reste cependant inférieur à celui du premier semestre de l'exercice précédent (60,1% entre avril et septembre 2022).

Excédent brut d'exploitation : 376 K€

Au 30 septembre 2023, l'EBITDA consolidé s'est établi à 376 K€, à comparer à 209 K€ au 30 septembre 2022, soit une hausse de 80%.

Cette évolution s'explique principalement par :

la réduction de 5% des autres achats et charges externes du fait de la baisse des frais logistiques, d'un recours moins important au travail temporaire et de la fermeture de TRILOGIQ Italia,

l'augmentation de 5% des frais de personnel provenant essentiellement des hausses des salaires accordées aux salariés du Groupe dans un contexte inflationniste mondial.

Résultat d'exploitation : - 107 K€

En intégrant un niveau d'amortissements de 483 K€ (à comparer à 562 K€ au 30 septembre 2022, soit une baisse de 14%), le résultat d'exploitation ressort légèrement négatif de 107 K€ sur la période, à comparer à une perte de 352 K€ au 30 septembre 2022.

Résultat net part du Groupe : 381 K€

Après la prise en compte des résultats financier (et notamment des intérêts des comptes à terme et des gains de change) et exceptionnel, ainsi que de l'impôt sur les sociétés, les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre 2023 se traduisent par un bénéfice net part du Groupe de 381 K€.

Cash-flows

En milliers d'euros 30/09/2023* 31/03/2023 30/09/2022* Actif immobilisé 7.865 8.223 8.560 Stocks 4.536 4.627 5.625 Créances clients 4.191 4.568 4.778 Trésorerie 21.825 20.584 19.564 Dettes financières - - 26 Trésorerie nette de dettes 21.825 20.584 19.538 Capitaux propres consolidés 36.195 35.848 36.560

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

La poursuite de la réduction des stocks et des créances clients a permis au Groupe d'accroître sensiblement sa trésorerie.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie nette de dettes financières s'établit ainsi à 21,8 M€, en hausse de 1,2 M€ à comparer à celle du 31 mars 2023 et de 2,3 M€ à comparer à celle du 30 septembre 2022.

Perspectives

Carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2023 (9 mois)

Au titre des neuf premiers mois de l'exercice (avril à décembre 2023), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 18.574 K€, soit une hausse significative de 12% à comparer aux 16.568 K€ des neuf premiers mois de l'exercice précédent :

Commandes en K€ 31.12.2023 (9 mois) 31.12.2022 (9 mois) Variation Europe 11.107 9.767 + 14% Amériques 6.897 5.876 + 17% Afrique / Asie 570 925 - 38% Total Groupe 18.574 16.568 + 12%

En s'appuyant sur la standardisation des gammes de produits et les gains de productivité y afférents, l'optimisation du sourcing, la réorganisation managériale et commerciale finalisée aux Etats-Unis et la fermeture de TRILOGIQ Italia réalisés au cours de premier semestre, le Groupe TRILOGIQ entend poursuivre l'amélioration de sa marge opérationnelle en 2024.

Par ailleurs, le placement de 80% de la trésorerie du Groupe à des taux d'intérêt annuels supérieurs à 4% devrait continuer à générer de substantiels produits financiers.

