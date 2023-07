24/07/2023 - 08:30

Chiffre d'affaires : 22,2 M€ (+ 4%)

EBE positif à 631 K€

Trésorerie nette de 20,6 M€ (+ 1 M€)

Carnet de commandes consolidé 1er trimestre : + 15%

En milliers d'euros 31/03/2023 31/03/2022 Chiffre d'affaires 22.187 21.354 Marge brute 12.849 12.807 % chiffre d'affaires 57,9% 60,0% Autres achats et charges externes 4.833 4.884 Salaires et charges 7.046 6.642 Excédent brut d'exploitation 631 1.422 % chiffre d'affaires 2,8% 6,7% Amortissements et provisions 1.057 1.267 Résultat d'exploitation (426) 155 Résultat financier (21) 395 Résultat courant avant impôt (448) 550 Résultat exceptionnel 19 100 Impôt sur les bénéfices 217 165 Résultat net part du Groupe (634) 491

Chiffre d'affaires

L'exercice 2022-2023 a été marqué par un retour à la croissance du chiffre d'affaires consolidé (+4%), portée par l'Europe (+12%) alors que l'Amérique enregistrait une baisse de 7% de son activité. Au global, le chiffre d'affaires consolidé a ainsi progressé de 21,4 M€ à 22,2 M€.

L'Export représente aujourd'hui 83% du chiffre d'affaires consolidé et la contribution de chaque zone géographique au chiffre d'affaires consolidé se détaille comme suit :

En milliers d'euros 31 mars 2023 % CA 31 mars 2022 % CA Variation Europe 13.902 63% 12.360 58% +12% Amérique 7.134 32% 7.676 36% -7% Afrique / Asie 1.151 5% 1.319 6% -13% Total 22.187 100% 21.354 100% +4%

Marge brute

Même si TRILOGIQ est parvenu à répercuter en grande partie la hausse du coût des intrants (matières premières, énergie, transport) auprès de ses clients, le taux de marge brute a été impacté de plus de 2 points sur l'exercice, passant de 60,0% du chiffre d'affaires au 31 mars 2022 à 57,9% du chiffre d'affaires au 31 mars 2023. Afin de remonter le taux de marge brute consolidé, l'actuelle priorité de TRILOGIQ est de se concentrer sur la réduction des coûts de production et sur les économies d'échelle.

Excédent brut d'exploitation

Alors que la participation des deux principales zones d'activités avait été homogène lors de l'exercice clos au 31 mars 2022, l'Europe permet au Groupe d'afficher un EBE positif au 31 mars 2023 alors que la contribution de l'Amérique est fortement négative :

En milliers d'euros 31 mars 2023 31 mars 2022 Europe 1.138 858 Amérique (588) 577 Afrique / Asie 81 (13) Total 631 1.422

Au 31 mars 2023, seules les filiales qui ont été profondément restructurées au cours de l'exercice (Royaume-Uni, Etats-Unis et Brésil) ont contribué de manière négative à l'excédent brut d'exploitation consolidé.

Les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) étant restées quasiment stables (+2%) et le Groupe n'ayant plus bénéficié des aides des différents Etats liées à la pandémie COVID (572 K€ au 31 mars 2022), TRILOGIQ enregistre un excédent brut d'exploitation positif de 631 K€ (soit 2,8% du chiffre d'affaires consolidé).

Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont évolué de la manière suivante :

une baisse de 1% des autres achats et charges externes, principalement due à des frais de transport sur achats moindres du fait du déstockage réalisé sur l'exercice,

une hausse de 5% des charges de personnel qui s'explique par la réévaluation des salaires effectuée dans le contexte inflationniste mondial et par un effet de base défavorable dû à la forte augmentation (+12%) du Dollar américain par rapport à l'Euro. Le Groupe compte aujourd'hui 166 collaborateurs.

Résultat d'exploitation

En intégrant un niveau d'amortissements de 1.057 K€, le résultat d'exploitation consolidé ressort négatif de 426 K€. Du fait de leur arrivée à échéance, les amortissements des principaux outils de production du Groupe continueront à baisser significativement lors des prochains exercices.

Résultat net part du Groupe

Après la prise en compte de l'impôt sur les sociétés pour 217 K€, les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2023 se traduisent par une perte nette part du Groupe de 634 K€.

Trésorerie nette : 20.584 K€

Après avoir mis en place une stratégie volontariste de stockage afin d'anticiper les pénuries de matières premières et les hausses de prix au cours de l'exercice 2021-2022, l'exercice clos au 31 mars 2023 a été marqué par un déstockage massif de 1.214 K€ et par une marge brute d'autofinancement positive de 553 K€ :

En milliers d'euros 31/03/2023 31/03/2022 Variation Actif net immobilisé 8.223 9.129 (906) Stocks et en-cours 4.627 5.841 (1.214) Clients et comptes rattachés 4.568 4.700 (132) Trésorerie 20.584 19.606 978 Dettes financières - 38 (38) Trésorerie nette de dettes 20.584 19.567 1.017

Perspectives

Carnet de commandes du 1er trimestre : 6.101 K€ (+15%)

Pour le 1er trimestre de l'exercice (avril à juin), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 6.101 K€, en hausse de 15% à comparer aux 5.319 K€ du 1er trimestre de l'exercice précédent :

Commandes en K€ 30.06.2023 (3 mois) 30.06.2022 (3 mois) Variation Europe 3.816 3.201 + 19% Amériques 2.148 1.802 + 19% Afrique / Asie 137 316 - 57% Total Groupe 6.101 5.319 + 15%

La forte hausse du carnet de commandes semestriel couplée à la réduction des coûts opérée lors de l'exercice 2022-2023 devrait permettre à TRILOGIQ de renouer avec un niveau de rentabilité opérationnelle significatif.

TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI