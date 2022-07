28/07/2022 - 18:30

Paris, le 28 Juillet 2022

TP ICAP Midcap a agi en tant que conseil exclusif coordinateur du Groupe Berkem pour la mise en place d'un financement structuré d'un montant total de 70 millions d'euros, dont 50 millions d'euros confirmés.

Le financement est composé d'une part d'un financement bancaire à hauteur de 63,5M€ dont 43,5M€ confirmés, et d'autre part d'une émission d'Obligation Relance pour un montant de 6,5M€.

Cette opération va permettre de refinancer, dans des conditions attractives, la dette bancaire du Groupe arrivant prochainement à échéance, et de poursuivre son plan de développement en France et à l'international.

Ce financement, largement sursouscrit, démontre la qualité de crédit du Groupe Berkem et la robustesse de son modèle de développement.

Olivier Fahy, Président Directeur Général du Groupe Berkem et Anthony Labrugnas, CFO, déclarent : « Nous sommes très heureux d'avoir été conseillés une nouvelle fois par TP ICAP Midcap pour la mise en place dans des conditions optimales de ce financement de 70 millions d'euros. Le fort succès de cette opération démontre l'attractivité du Groupe pour les préteurs, et nous conforte sur les qualités de notre modèle et nos perspectives de développement. »

Charles-Henri Berbain, Managing Director de TP ICAP Midcap et Matthias Kuntz, Senior Advisor : « Nous sommes fiers d'accompagner une nouvelle fois le Groupe Berkem. Après le succès de son introduction en bourse menée en décembre 2021, le Groupe a une nouvelle fois démontré son attractivité avec ce financement. Avec plus de 2 milliards d'euros de dettes conseillées et/ou levées en 5 ans, TP ICAP Midcap démontre à nouveau son savoir-faire et sa capacité à accompagner, en toute indépendance, les Small et Mid-Caps européennes dans leurs stratégies d'optimisation de leurs financements. »

Fieldfisher était le conseil juridique de Groupe Berkem.

Bryan Cave Leighton Paisner était le conseil juridique des banques.

Helia Conseil et Crédit Agricole d'Aquitaine étaient co-arrangeurs mandatés. .

Principaux intervenants sur l'opération :

Groupe Berkem : Olivier Fahy et Anthony Labrugnas

Conseil de la société : TP ICAP Midcap (Matthias Kuntz, Charles-Henri Berbain, Thomas Schemba)

Dette Bancaire : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente, Crédit Agricole d'Aquitaine, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, La Banque Postale, LCL, Banque Palatine.

Obligations Relance : Eurazeo Investement Manager (Sorian Abouz, Valérie Ducourty)

Avocats Société : Fieldfisher (Hélène Lefebvre)

Avocats Préteurs : Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn)

Avocats Prêteurs Obligation Relance : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Blandine Gény, Sophie Perus)

A propos de TP ICAP MIDCAP

TP ICAP Midcap est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid-Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de TP ICAP Midcap accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. TP ICAP Midcap a conseillé et exécuté plus d'une centaine d'opérations depuis 2013 levant ainsi pour le compte de ses clients plus de 5Mds d'euros en fonds propres et en instruments de dette.

A propos de GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d'accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc,,), En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse, Groupe Berkem a réalisé 46 M€ de chiffre d'affaires en 2021 et une marge d'EBITDA de 20%, Le Groupe compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).

Les actions de Groupe Berkem sont cotées sur Euronext Growth Paris. FR00140069V2 - ALKEM

Contacts Presse:

Alexia HAMM

01 55 04 04 40 - marketing@midcapp.com

midcapp.com