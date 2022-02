22/02/2022 - 14:30

Paris (France), le 22 février 2022

TP ICAP Midcap agissait en qualité de Coordinateur Global et Agent Placeur de cette opération, et a ainsi levé 70M€ auprès d'Investisseurs institutionnels de premier plan pour une demande initiale de 50M€ pour cette nouvelle obligation Euro PP Bertrand Corp à maturité 2027 (Code Isin : FR00140081S3). Cette obligation a pour objet de permettre à Bertrand Corp de poursuivre sa politique d'investissement de diversification, dans le secteur de l'hôtellerie de luxe notamment. Fundamental Partners agissait en qualité de conseil financier exclusif.

Il s'agit de la deuxième émission obligataire de Bertrand Corp après une première émission effectué en 2019 par TP ICAP Midcap également, soulignant la confiance des Investisseurs dans la stratégie de développement de la Société mais aussi la capacité de TPICAP Midcap à offrir aux émetteurs une couverture exhaustive des investisseurs européens obligations.

Charles-Henri Berbain, Managing Director de TP ICAP Midcap et Matthias Kuntz, Président de Fundamental Partners commentent : « Cette émission EURO PP, largement sursouscrite en quelques jours, à un taux d'intérêt inférieur au taux de la précédente émission de 2019 démontre la qualité et la résilience de la société dans le contexte de la crise sanitaire ».

Avec près de 3 Mds € levés en dette sur les dernières années, TP ICAP Midcap confirme ici la stratégie de diversification de son offre mais surtout sa place de leader sur le marché des placement privé Européen en dette, comme en capitaux propres.

A PROPOS DE BERTRAND CORP

Bertrand Corp. est une société de participations créée en 1994 par Olivier Bertrand, détenant un portefeuille d'actifs financiers, immobiliers et de participations exploitant des marques de restauration, d‘hôtellerie et de retail, identifiées du grand public, à l'image de Burger King, Hippopotamus, Au Bureau, Léon de Bruxelles ou Volfoni.

Bertrand Corp inscrit son rôle d'actionnaire de référence dans une perspective de long terme et accompagne ses différentes équipes de management opérationnel dans le développement des sociétés qu'elle contrôle en vue de les positionner comme leaders dans leurs catégories.

A PROPOS DE TP ICAP MIDCAP

TP ICAP Midcap est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes qui accompagne d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement, et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. TP ICAP Midcap a conseillé et exécuté près de 100 opérations depuis 2013, levant ainsi pour le compte de ses clients plus de 6Mds d'euros en fonds propres et en instruments de dette. TP ICAP Midcap est la division dédiée aux Small & Midcap de TP ICAP (Europe) SA, filiale de TP ICAP Group PLC, leader mondial des activités de courtage et côté sur le London Stock Exchange. TP ICAP Midcap est membre du marché d'Euronext Paris et Listing Sponsor sur Euronext Growth.

