16/12/2024 - 20:00

Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2024

Approbation des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration

Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider de l'augmentation du capital social, par émission d'actions ordinaires de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant cible de 600 millions d'euros annoncée le 6 novembre 2024.

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2024

L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 16 décembre 2024, a approuvé l'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration.

« Cette Assemblée Générale Extraordinaire, dédiée au projet d'augmentation de capital d'un montant cible de 600 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, était une étape clé d'échange pour l'avenir de la Société de la Tour Eiffel, et je remercie nos actionnaires pour le soutien qu'ils ont apporté aux résolutions agréées par le Conseil d'administration. Les équipes sont pleinement engagées dans la transformation profonde du patrimoine de notre foncière pour répondre aux enjeux sociétaux et immobiliers actuels, et, dans un contexte encore particulièrement contraint pour l'immobilier, cette augmentation de capital va permettre de renforcer la structure financière de la Société pour qu'elle soit en capacité de poursuivre le déploiement de cette feuille de route. » déclare Christel Zordan, Directrice générale de la Société de la Tour Eiffel.

Le détail des résolutions votées est disponible sur notre site dans la rubrique Assemblées Générales.

Calendrier indicatif

Mars 2025 : Résultats annuels 2024

15 mai 2025 : Assemblée Générale annuelle

Juillet 2025 : Résultats semestriels 2025

