25/07/2024 - 18:00

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

Société anonyme au capital de 83 056 570 euros

Siège social : 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS

572 182 269 RCS PARIS

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

La Société de la Tour Eiffel annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel 2024.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l'adresse (https://societetoureiffel.com/investisseurs/information-financiere/).

A propos de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,7 Md€, est une foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique urbaines, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

