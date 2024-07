11/07/2024 - 18:45

La Société de la Tour Eiffel cède un immeuble de bureaux en région parisienne et poursuit la rationalisation de son patrimoine

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession de l'immeuble le Diagonale Ouest, d'une superficie de près de 8 300 m², situé au 8-14 avenue Gustave Eiffel à Montigny-le-Bretonneux (78) et représentant moins de 2 % du patrimoine (528 494 m² au 31/12/2023). Acquis en 1999, cet immeuble d'angle, en plein cœur du pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines, est loué à plusieurs locataires et dispose d'une galerie de commerces au rez-de-chaussée.

Dans le cadre de cette opération, la Société de la Tour Eiffel était accompagnée par l'étude notariale Screeb, BNP Paribas et Arthur Lloyd (Broker).

Un plan de cessions bien engagé afin d'adapter le patrimoine de la foncière

Dans un environnement toujours très volatil, la Société de la Tour Eiffel poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route en ajustant son déploiement au contexte de marché chahuté. Elle continue de viser une transformation durable d'un patrimoine qu'elle souhaite plus en ligne avec les évolutions du marché immobilier français tant en termes d'usage (2/3 bureaux, 1/3 diversifié), de géographie (2/3 Grand Paris, 1/3 Grandes Métropoles Régionales) qu'en termes de qualité environnementale et sociétale (80 % de certification). Les immeubles cédés ces dernières années ont été choisis selon différents critères, dont la surexposition à une zone géographique, le montant des travaux à opérer pour des mises aux normes règlementaires et environnementales, ou encore pour des raisons de rationalisation du portefeuille. Depuis 2022, la Société a vendu une douzaine d'immeubles pour des valeurs allant de 400 k€ à un peu plus 30 M€, tout en représentant globalement près de 200 M€, soit 11 % du patrimoine de la foncière.

« La mutation de notre portefeuille repose sur un travail rigoureux de rotation des actifs vers un rééquilibrage de nos besoins en réhabilitation et de certaines expositions géographiques, comme en témoigne cette cession. Depuis le début de notre feuille de route en 2022, nous avons vendu pour près de 200 M€ de biens immobiliers, à des prix en moyenne en ligne avec les expertises même si les dernières opérations ont connu des ajustements en lien avec l'évolution du marché. Comme annoncé, le montant de ces cessions vient équilibrer celui engagé pour les acquisitions sur la même période. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

Calendrier

23 juillet 2024 : Résultats semestriels 2024 (après bourse)

24 juillet 2024 : Conférence analystes (SFAF)

Février-mars 2025 : Résultats annuels 2024 (après bourse)

