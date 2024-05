15/05/2024 - 18:00

Assemblée Générale et conseil d'administration du 15 mai 2024

Approbation de l'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration

Approbation de la suspension du dividende au titre de l'exercice 2023

Evolution de la gouvernance de la Société Renouvellement des mandats de 6 administrateurs Renouvellement du mandat de Christel Zordan en qualité de Directrice Générale Nomination de Bruno Cavagné en qualité d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration

Evolution de la composition des commissaires aux comptes titulaires Renouvellement du mandat de Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire Nomination de Deloitte en qualité de commissaire aux comptes titulaire



« Composant avec le contexte de cette année 2023 difficile pour les acteurs de l'immobilier, la Société de la Tour Eiffel a continué à avancer avec maitrise, persévérance et détermination, dans l'exécution de la feuille de route stratégique. La foncière a ainsi engagé dans le courant de l'année 2023 des projets majeurs de développement, sur des classes d'actifs et des localisations diversifiées, parfaitement adaptées aux besoins et attentes des locataires et en phase avec les enjeux sociétaux. Ces projets, soutenus par le Conseil d'Administration, témoignent de notre volonté de nous positionner en avance de phase pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront à l'avenir. Avec des fondamentaux résilients, des équipes très engagées et une gestion rigoureuse et responsable, je reste confiante dans l'atteinte à terme de nos objectifs de mixité des usages, la régionalisation et la qualité environnementale de nos actifs. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

Compte-rendu de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 15 mai 2024

L'Assemblée Générale, réunie le 15 mai 2024, sous la présidence de Patrick Bernasconi, a approuvé, à la majorité, la totalité des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration.

Suspension du dividende au titre de l'exercice 2023

L'Assemblée Générale a décidé la suspension au titre de l'exercice 2023 du dividende afin de préserver les ressources financières de la Société.

Evolution de la gouvernance de la Société

Les mandats d'administrateurs de Patrick Bernasconi, Jacques Chanut, AG Real Estate, MH Puccini, SMAvie BTP, et Suravenir ont été renouvelés pour une durée de trois années, et l 'Assemblée Générale a nommé Bruno Cavagné en qualité d'administrateur pour une durée de trois années. Les mandats de l'ensemble de ces administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2026.

En outre, le Conseil d'Administration a renouvelé, pour une durée de trois années, le mandat de Directrice Générale de Christel Zordan. Ce mandat renouvelable prend effet ce 15 mai 2024 et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de la Société appelée à statuer en 2027 sur l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2026.

Nomination de Bruno Cavagné à la présidence du Conseil d'Administration

Bruno Cavagné a été nommé par les administrateurs Président du Conseil d'Administration. Il succède à Patrick Bernasconi, qui avait pris ses fonctions en février 2022, et dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale. Président de SMAvie BTP depuis octobre 2023, Bruno Cavagné dirige depuis 1995, Giesper, groupe familial de 300 collaborateurs basé à Toulouse et spécialisé dans les domaines des travaux publics, du bâtiment, de la promotion immobilière et de la gestion hôtelière. Il a présidé la commission des marchés de la CCI de Haute-Garonne de 1997 à 2009 et a été élu, en 2008, président de la Fédération Régionale des Travaux Publics Midi-Pyrénées. Administrateur de Canalisateurs de France puis de la FNTP et du Syndicat de France, il est nommé, en 2012, vice-président puis, de 2013 à 2023, président de la FNTP. Il est également vice-président du COI, Conseil d'Orientation des Infrastructures, et conseiller du CESE au titre de la vie économique et du dialogue social. Bruno Cavagné est Chevalier dans l'Ordre national du Mérite, au titre du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur au titre du ministère de l'économie.

« Je remercie les administrateurs pour la confiance qu'ils me témoignent au travers de cette nomination, et Patrick Bernasconi pour son engagement durant son mandat de Président. Nous allons pouvoir poursuivre l'accompagnement de la Société de la Tour Eiffel, déjà pleinement engagée dans le déploiement de la feuille de route ambitieuse et nécessaire de transformation durable de son portefeuille. Dans un contexte chahuté, cette stratégie saura adresser les enjeux du secteur de l'immobilier et mener à terme la foncière vers un retour à une croissance pérenne au bénéfice de l'ensemble de ses locataires et de ses actionnaires » a déclaré Bruno Cavagné.

Evolution de la composition des Commissaires aux comptes titulaires

Le mandat de Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, a été renouvelé pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, a nommé Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six années, en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Calendrier

23 juillet 2024 : Résultats semestriels 2024 (après bourse)

Février-mars 2025 : Résultats annuels 2024 (après bourse)

Le détail des résolutions votées est disponible sur notre site dans la rubrique Assemblée Générale.

