LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL CONCLUT UN FINANCEMENT DURABLE DE 90 M€, INDEXÉ SUR 3 OBJECTIFS DE PERFORMANCE ESG

La Société de la Tour Eiffel a finalisé la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit responsable, dont les conditions financières sont indexées sur des critères de performances ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), pour un montant de 90 M€ et une durée de 7 ans (5 ans avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France.

Cette ligne vient remplacer une ligne de crédit existante arrivant à échéance. Elle permet d'allonger la maturité de la dette et de maintenir la liquidité du Groupe, tout en soulignant sa démarche exigeante et transverse en matière de ESG.

Dans la continuité de l'engagement de la Société sur ces sujets ESG depuis des années, cette ligne de crédit est indexée à l'atteinte d'objectifs en termes de réduction des consommations d'énergie, de certification des développements, et de formation des collaborateurs aux enjeux ESG.

« Réalisée dans un contexte sectoriel complexe, cette transaction souligne la solidité de nos relations avec nos partenaires bancaires et leur engagement à nous accompagner dans le déploiement de notre feuille de route. Ce premier financement durable vient également aligner notre politique financière avec nos engagements ESG, pilier historique de la stratégie de Société. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de La Société de la Tour Eiffel.

Pour cette opération, la Société de la Tour Eiffel était accompagnée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et le cabinet expert en ingénierie énergétique et environnementale Aegilim, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a été conseillée par le cabinet Gide Loyrette Nouel.

Relations Presse

Laetitia Baudon

Directrice Conseil - Agence Shan

+33 6 16 39 76 88

laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs

Aliénor Kuentz

Directrice de Clientèle - Agence Shan

+33 6 28 81 30 83

alienor.kuentz@shan.fr

A propos de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,7 Md€, est une foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique urbaines, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

