09/11/2023 - 18:00

La Société de la Tour Eiffel lance la construction de son deuxième hôtel d'activités à étages à Bobigny

sous sa marque LILK « Light industrial, last kilometer »

La Société de la Tour Eiffel, conformément à sa feuille de route, poursuit sa stratégie de diversification de son patrimoine. En effet, 7 mois après le lancement de l'hôtel d'activités « Nanturra » situé à Nanterre, la foncière annonce une nouvelle opération de logistique urbaine à Bobigny. Ce nouveau projet est porté par LILK, marque déposée par la Société de La Tour Eiffel et qui vise à développer des actifs multimodaux à toute proximité des centres urbains en utilisant notamment la verticalité pour lutter contre l'artificialisation des sols. La livraison de ce nouvel hôtel d'activités est prévue pour début 2025.

Implanté sur un terrain d'environ 9 000 m², détenu par La Société de La Tour Eiffel depuis 2009, ce nouvel hôtel d'activités à étages, profitera d'un emplacement stratégique au cœur de la zone industrielle des Vignes (12 rue de la Déviation – Bobigny). En effet, LILK Bobigny offrira une accessibilité optimale grâce à sa localisation intra A86 et sa proximité immédiate de l'A3, de la N3 et du boulevard périphérique.

Conçu pour offrir une grande polyvalence et accueillir une variété de locataires, et pour permettre de satisfaire les exigences du « dernier kilomètre » de manière efficace et durable, l'immeuble offrira une surface d'activités de près de 8 000 m² (bureaux d'accompagnement à hauteur de 12 %), comprenant 12 lots modulables de 100 m² à 1 550 m².

Le bâtiment s'étendra sur deux niveaux desservis par une rampe chauffée spécialement conçue pour accueillir des poids lourds, avec une capacité de charge maximale de 19 tonnes et une longueur de 10,6 mètres.

Par ailleurs, ce projet se caractérise par un fort engagement environnemental traduit par :

- Une certification BREEAM International New Construction V6 niveau « Excellent »

- Une désartificialisation des sols de près de 10%

- L'intégration de matériaux bas carbone et recyclés

- Une démarche réemploi in-situ et ex-situ

- Un système de récupération des eaux de pluie et des eaux grises pour l'arrosage et les sanitaires

- L'intégration d'énergies renouvelables :

o 82 m² de panneaux photovoltaïques en toiture en autoconsommation

o Un revêtement de sol photovoltaïque destiné à rendre autonome l'alimentation de 6 vélos électriques

o Un système de chauffage par géothermie sur sondes

Dans le but d'encourager les utilisateurs à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, le projet offrira un total de 52 places de stationnement, dont 36 seront équipées de bornes de recharge électrique.

De plus, une toiture-terrasse de 2 000m² avec 70cm de terre cultivable sera aménagée pour accueillir un projet d'agriculture urbaine comprenant vergers, arbres fruitiers et vignes et sera mise à la disposition des utilisateurs, d'associations et collectivités locales ; renforçant ainsi l'engagement social en faveur de pratiques durables.

Un contrat de promotion immobilière (CPI) avec la Société AXESS Ile de France a été signé en juillet 2023 pour une livraison prévue début 2025.

« La reconversion de fonciers existants représente l'un des grands défis du développement immobilier présent et à venir. Ce projet illustre la détermination de la Société de La Tour Eiffel à mettre en œuvre une logistique urbaine durable aussi bien sur le plan environnemental que sur le développement économique des territoires. Bobigny représente notre deuxième initiative sous la bannière LILK, et nous avons déjà l'ambition de nous positionner sur d'autres sites potentiels en Île-de-France et en régions », déclare Christel Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel.

A propos de la Société de La Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une Foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

