03/07/2023 - 18:00

LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

nomme son nouveau directeur financier

La Société de la Tour Eiffel annonce la promotion de Frank Lutz comme Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du groupe à compter du 1er juillet.

« La nomination de Frank au poste de Directeur Financier s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de notre organisation au service de notre nouvelle feuille de route stratégique établie avec nos actionnaires. Profondément engagé dans les transformations initiées par la Société de la Tour Eiffel, Frank possède tous les atouts nécessaires à la gestion rigoureuse de notre structure financière. Sa parfaite connaissance des enjeux à la fois internes et externes fait de lui un professionnel compétent dans un contexte d'évolution durable de notre patrimoine et des prochains rendez-vous financiers clés pour la Société. Cette promotion interne est également la démonstration de la qualité du vivier des collaborateurs du groupe et de notre capacité à offrir des progressions méritées. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

Frank Lutz, 42 ans, diplômé du Ms Finance de l'ESCP et CFA Charterholder, débute sa carrière en 2006 à la Société Générale en tant qu'Analyste Financier sur les marchés actions. Il intègre Affine en 2009 comme responsable des Relations Investisseurs où il mène la fusion avec AffiParis avant d'occuper le poste de Directeur Financier de la foncière. Fin 2018, Frank Lutz rejoint la Société de la Tour Eiffel en participant au succès de la fusion avec notamment la restructuration de la dette. Adjoint au directeur financier, il prend en charge les fonctions de financement, de trésorerie et de communication financière. Depuis 2022, il contribue en étroite collaboration avec la Direction Générale aux évolutions stratégiques du groupe.

A propos de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique urbaines, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

