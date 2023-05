25/05/2023 - 18:00

Assemblée Générale et Conseil d'Administration

du 25 MAI 202 3

§ Approbation de l'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration

§ Paiement du dividende de 0,75 € par action en numéraire

§ Maintien de la composition du Conseil d'Administration

§ Maintien des compositions des quatre comités spécialisés

« L'exercice 2022 a accueilli les premières étapes de la transformation de notre foncière. Nous avons ainsi adopté en début d'année une nouvelle feuille de route et nous sommes dotés des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés. Forts de fondamentaux déjà bien établis, le second semestre 2022 a vu le démarrage d'un nouveau plan de rotations d'actifs et la reprise des prochaines opérations de développement. Bien que le contexte macro-économique soit toujours incertain et les marchés volatils, nous pensons que la Société de la Tour Eiffel possède la capacité à répondre aux défis de son marché et à retrouver une dynamique de croissance et d'excellence financière et extra-financière dans les 5 prochaines années » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

Compte-rendu de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 25 mai 2023

L'Assemblée Générale, réunie le 25 mai 2023, sous la présidence de Patrick Bernasconi, a approuvé, à la majorité, la totalité des résolutions recommandées par le Conseil d'Administration.

Paiement du dividende de 0,75 € par action en numéraire

L'Assemblée Générale a décidé le versement au titre de l'exercice 2022 d'un dividende par action de 0,75 euro prélevé sur la prime d'émission. Il sera détaché le 13 juin 2023 pour une mise en paiement le 15 juin 2023.

Maintien de la composition du Conseil d'administration

Les mandats d'administrateurs de Marie Wiedmer-Brouder, Christine Sonnier ainsi que celui de Imperio Assurances et Capitalisation ont été renouvelés pour une durée de trois années. Les mandats de l'ensemble de ces administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

Par ailleurs, le mandat de Philippe Desurmont en tant que censeur a été renouvelé pour une durée de trois années et viendra à expiration à l'issue de l''Assemblée Générale statuant sur les comptes de l''exercice 2025.

Maintien de la composition des Comités spécialisés

Le Conseil d'administration a maintenu la composition des quatre comités à l'identique pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023 :

§ pour le Comité d'Audit : présidé par Bibiane de Cazenove, administratrice indépendante et toujours composé par Jacques Chanut et Agnès Auberty, représentante permanente de SMAvie BTP,

§ pour le Comité des Nominations et des Rémunérations : présidé par Patrick Bernasconi et toujours composé par Pierre Esparbès, représentant permanent de SMABTP et Patrick Sagon, représentant permanent de la Mutuelle Générale,

§ pour le Comité d'Investissement : Marie Wiedmer Brouder, administratrice indépendante, a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont : Serge Fautré, représentant permanent de AG REAL ESTATE, Didier Ridoret, Christine Sonnier et Jean-Yves Mary, représentant permanent de MM PUCCINI.

§ Pour le Comité Environnemental, Social et de Gouvernance : Christine Sonnier, administratrice indépendante a été renouvelée à son poste de présidente. Les autres membres sont Marie-George Dubost, représentant Imperio Assurances et Capitalisation, Fabienne Tiercelin, représentant SMA SA et Jacques Chanut.

Calendrier

§ 15 juin 2023 : Versement du dividende

§ 26 juillet 2023 : Résultats semestriels 2023 (après bourse)

§ Février-mars 2024 : Résultats annuels 2023 (après bourse)

Le détail des résolutions votées est disponible sur notre site dans la rubrique Assemblée Générale.

