LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL ACQUIERT EN VEFA « MILLÉSIME », FUTUR SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIETE

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS À ISSY-LES-MOULINEAUX

« Millésime » est situé au 113 avenue de Verdun, à Issy-les-Moulineaux (92). Il fera l'objet d'un redéveloppement total en vue d'y accueillir le futur siège du promoteur Les Nouveaux Constructeurs qui opérera les travaux. Le bâtiment s'élèvera sur 7 étages, sur deux niveaux de stationnement comprenant 42 places.

Idéalement situé au cœur d'Issy-les-Moulineaux, « Millésime » offrira 4 500 m² d'espaces de bureaux et de services, ainsi que 700 m² de terrasses accessibles à chaque étage dont un rooftop de 240 m². Les bureaux, fonctionnels sont tous en éclairage de premier jour et modulaires, contribuant ainsi à l'attractivité de l'actif et à la qualité de son occupation.

Le commerce existant, qui occupe une partie du rez-de-chaussée, sera conservé et réintégré dans le nouveau bâtiment. Il hébergera un caviste indépendant. Les vignes, caractéristiques du site, ainsi que le restaurant, sur la partie arrière, seront également préservés.

« Millésime » est au cœur d'un hub de transports avec notamment le RER C, la ligne du T2 à moins de 5 minutes à pied mais également, concomitamment à sa livraison, la ligne 15 Sud du Grand Paris Express livrée mi 2025.

Destiné à disposer d'une approche environnementale exemplaire, « Millésime » vise des certifications ambitieuses dont HQE niveau « Excellent », BREEAM niveau « Excellent », WIREDSCORE niveau « Gold », OSMOZ « Levier Bati », et E+C- niveau « E2 C1 ».

La livraison est prévue pour le 2e trimestre 2025, coïncidant ainsi avec l'arrivée de la future ligne 15 du Grand Paris Express.

« Nous nous félicitons de cette acquisition qui illustre pleinement notre nouvelle stratégie d'implantation dans des quartiers mêlant une parfaite mixité d'usages. Avec une combinaison unique de durabilité et de confort aux tous derniers standards en la matière, « Millésime » reflète également l'orientation assumée de la Société vers plus de qualité environnementale et d'intégration des immeubles dans leur quartier. Enfin, la qualité du futur locataire démontre également la pertinence de cet investissement. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

Crédit : COSA Colboc Sachet architectures

Conseils Société de la Tour Eiffel : Etude Cheuvreux, Gide Loyrette Nouel, Depardieu Brocas Maffei, Theop

Conseils Les Nouveaux Constructeurs : Etude Monassier, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Estate Consultant

Architecte : Agence COSA

