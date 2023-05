04/05/2023 - 17:45

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

Société anonyme au capital de 83 056 570 euros

Siège social : 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS

572 182 269 RCS PARIS

Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2023

Mise à disposition des documents préparatoires

L'Assemblée générale mixte de Société de la Tour Eiffel se tiendra le jeudi 25 mai 2023 à 9 heures 30, aux Salons Hoche – 9, avenue Hoche – 75008 PARIS.

L'avis de réunion valant convocation a été publié le 17 avril 2023 au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires). Il contient l'ordre du jour de l'Assemblée, les projets de résolutions proposés par le Conseil d'Administration qui seront soumis au vote des actionnaires et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires. Cet avis de réunion est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2023 à l'adresse suivante Assemblées Générales - Société Tour Eiffel (societetoureiffel.com) qui rassemble toutes les informations concernant l'Assemblée. L'avis de convocation sera publié dans un journal d'annonces légales.

Les autres documents préparatoires à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sont consultables dès ce jour sur le site internet de la Société Assemblées Générales - Société Tour Eiffel (societetoureiffel.com) dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social de la Société, 11-13 avenue Friedland, 75008 PARIS.

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l'intermédiaire habilité.

A propos de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique urbaines, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

