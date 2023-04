27/04/2023 - 18:00

BORD'EAU VILLAGE FINALISE LA COMMERCIALISATION DU SITE AVEC L'ACCUEIL DE CINQ NOUVELLES ENSEIGNES

Avec l'ouverture d'Au Vieux Campeur, Pier Import, Iris Galerie, Broken Boys et En selle Marcel, le site bordelais situé quai des Chartrons à proximité de la Cité du Vin, affiche désormais un taux d'occupation de 100%. Ces cinq nouvelles enseignes viennent confirmer par leur diversité et leur qualité le positionnement volontairement unique, mixte et hybride de la destination, qui a fait de la pluralité de son offre un atout pour les visiteurs, les habitants du quartier, les Bordelais et les touristes.

Une offre variée et exclusive

Les 32 boutiques et 13 restaurants de Bord'eau Village ont été choisis pour leur exclusivité ou leur originalité, permettant ainsi de créer un lieu multi-modal aux activités très variées. Les cinq dernières arrivées s'inscrivent dans cette volonté d'associer enseignes exclusives, incontournables et concepts innovants.

On ne présente plus Au Vieux Campeur. Le spécialiste des activités outdoor depuis plus de 80 ans s'installe sur deux emplacements Hangars 16 et 17 pour proposer son offre sur une surface globale de 1600 m2. La marque incontournable dans le secteur du sport d'extérieur, très sélective dans ses choix d'implantation, ouvre ainsi avec Bord'eau Village sa douzième localisation en France.

Tout aussi célèbre, l'enseigne Pier Import installe sur 181 m2 ses collections riches et variées, sources d'inspiration pour meubler et décorer les intérieurs.

Le site abrite désormais une petite pépite, l'enseigne Iris Galerie. Sur 112 m2, celle-ci propose un concept original qui consiste à transformer une photo de l'iris de l'œil en œuvre d'art unique et envoûtante.

Ultra-tendance, En Selle Marcel, le spécialiste du vélo urbain rétro chic va faire découvrir aux Bordelais sur 181 m2 la crème des beaux vélos avec leur univers d'accessoires et de conseils.

Enfin, Broken Boys dédie 108 m2 aux fans de sneakers avec des pièces rares et des collaborations sourcées dans le monde entier.

« Bord'eau Village est désormais un lieu totalement unique, qui associe grandes marques internationales, concepts innovants et offres exclusives qu'on ne trouve qu'ici. Cette alliance rare, associée à la promenade sur les quais de la Garonne, donne à la destination ce caractère mixte dont nous sommes fiers. Ces cinq nouvelles enseignes illustrent, chacune à leur manière la richesse et la diversité que nous voulons donner à Bord'eau Village pour le plus grand plaisir de nos clients et visiteurs » commente Magali Cerdan, la directrice de Bord'eau Village.

A propos de Bord'eau Village & Société de la Tour Eiffel

Le site de Bord'eau Village est un ensemble mixte de 29 300 m², qui se développe sur 800 mètres le long de la Garonne, dans 5 hangars historiques classés par l'Unesco, et qui comprend 32 boutiques, 13 restaurants, des bureaux, une école et un atelier de cuisine. On y retrouve notamment Boardriders, Deus ex Machina, Arena, Au Vieux Campeur, Hublot Mode Marine, BoConcept, Pier Import, Anne de Solène, Du Pareil au Même, Home&Cook, Delsey, Le Temps des Cerises, Starbucks, Lindt, l'Echoppe de la Lune, Canelés Baillardran… ainsi que l'atelier de cuisine Elite Cooking et l'espace de co-working Now Coworking. Le site est la propriété de La Société de la Tour Eiffel, foncière disposant d'un patrimoine de 1,8 Md€, qui opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, La Société de la Tour Eiffel accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.bord-eau-village.com

www.societetoureiffel.com

