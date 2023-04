18/04/2023 - 18:00

Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2022

La Société annonce que son document d'enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 17 avril 2023.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l'adresse (https://societetoureiffel.com/investisseurs/information-financiere/) et sur le site de l'AMF (https://www.amf-france.org).

Les documents suivants sont intégrés dans le document d'enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2022 ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ;

la déclaration de performance extra-financière.

