30/03/2023 - 19:50

La Société de la Tour Eiffel consolide sa présence dans Paris et annonce l'acquisition auprès de Foncière Renaissance d'un immeuble indépendant de 1 325 m² situé au 37, rue de Bellefond au cœur du quartier dynamique, mêlant sièges d'entreprises de la Tech, restaurants, commerces, services, lieux de vie et tourisme, dans le 9ème arrondissement de Paris.

Cet hôtel particulier du 17ème siècle, certifié BREEAM Very Good, entièrement restructuré, est intégralement loué au travers d'un bail long terme à Morning Coworking, acteur majeur du coworking disposant déjà d'une quarantaine d'implantations à Paris et Neuilly-sur-Seine.

L'immeuble, en R+4, offre une grande terrasse extérieure, une salle de réception d'époque, des emplacements de parking et des espaces répondant aux attentes des utilisateurs. A moins de 15 minutes de 3 grandes gares parisiennes (du Nord, de l'Est et Saint Lazare) et à moins de 5 minutes de 2 lignes de métro, il bénéficie d'une excellente accessibilité.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de cet immeuble indépendant doté d'un vrai cachet historique situé au cœur de la capitale. Cette opération illustre notre volonté qui vise à améliorer en permanence la qualité de notre patrimoine, comme indiqué dans notre feuille de route. Elle concrétise la réorientation de notre portefeuille vers des actifs sécurisés situés au cœur de zones urbaines, et attractifs pour nos locataires et leurs talents. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

« L'opération Bellefond marque un tournant dans l'histoire de Foncière Renaissance avec la mise en œuvre de notre stratégie value-add. Après le 48 Provence, cette restructuration symbolise notre savoir-faire pour repositionner des actifs obsolètes afin de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs et aux enjeux environnementaux. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet mettant en valeur l'architecture parisienne » déclare Julien Laclie, Directeur Associé de Foncière Renaissance.

Voir les photos dans le PDF.

Conseils de Société de la Tour Eiffel : Screeb notaires, GIDE Loyrette Nouel, Depardieu Brocas Maffei / Architecte : Studio Vincent Eschalier

Conseils de Foncière Renaissance : C&C Notaires, SATO, Ginkgo Avocats, Deloitte Taj, LPA-CGR / Financement : Caisse d'Epargne Ile-de-France

Conseil à la location et à l'acquisition : Alex Bolton

A propos de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une Foncière intégrée à forte culture de services. Agile, elle opère sur différentes classes d'actifs (bureaux, logistique, résidentiel géré, commerces) dans le Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Active sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses locataires, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs. En matière de RSE, la Société de la Tour Eiffel déploie une démarche volontaire et transverse qui s'inscrit pleinement dans ses orientations stratégiques.

La Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

A propos de Foncière Renaissance

Fondée en 2010 par Eric Bendavid, Foncière Renaissance est une société dédiée à l'investissement et à la gestion d'actifs immobiliers

www.fonciererenaissance.fr

