Paris, le 29 avril 2022, 17h45



Assemblée Générale et

Conseil d'Administration du 29 avril 2022

L'ensemble des résolutions approuvées

Paiement du dividende de 1,50€ par action en numéraire

Maintien de la composition du Conseil d'Administration et des comités spécialisés

Création d'un comité Environnemental, Social et de la Gouvernance



Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel, déclare : « L'exercice 2021 a vu s'achever les plans de développement et de cession fixés en 2019. Ces réalisations s'inscrivent en contraste par rapport à un contexte général d'attentisme des marchés immobiliers toujours frappés par la crise économique et sanitaire. Malgré une activité opérationnelle restée soutenue avec des succès locatifs notables, la foncière, compte tenu de sa taille et de la vacance décidée en vue de ses redéveloppements, reste avec des enjeux locatifs majeurs pour rétablir ses cash flows et sa capacité distributive. Avec le soutien unanime des principaux actionnaires exprimé lors de la présentation de la feuille de route au conseil d'administration le 17 février 2022, je suis confiante en la capacité de la foncière de poursuivre son développement en transformant son portefeuille sur des classes d'actifs et des localisations adaptées aux enjeux à venir et à même de maintenir la satisfaction des locataires et la construction de flux de trésorerie pérennes et de qualité. »

Compte-rendu de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 29 avril 2022

L'Assemblée Générale réunie le 29 avril 2022, sous la présidence de Patrick Bernasconi, a approuvé la totalité des résolutions.

Paiement du dividende de 1,50€ par action en numéraire

L'Assemblée Générale a décidé le versement au titre de l'exercice 2021 d'un dividende par action de 1,50 euros prélevé sur la prime d'émission. Il sera détaché le 13 juin 2022 pour une mise en paiement le 15 juin 2022.

Maintien de la composition du Conseil d'administration

Les mandats de Bibiane de Cazenove, La Mutuelle Générale, SMA BTP et SMA SA ont été renouvelés pour une durée de trois années. Les mandats de l'ensemble de ces administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

Par ailleurs, le mandat de Maxence Hecquard en tant que censeur a été renouvelé pour une durée de trois années.

Maintien de la composition des Comités spécialisés et création d'un Comité Environnemental, Social et de Gouvernance

Le Conseil d'administration a maintenu la composition des comités à l'identique pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022 :

pour le Comité d'audit : Bibiane de Cazenove a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont Jacques Chanut et Agnès Auberty, représentante permanente de SMAvie BTP,

pour le Comité des Nominations et des Rémunérations : Patrick Bernasconi a été renouvelé à son poste de président, les autres membres sont Pierre Esparbès, représentant permanent de SMABTP et Patrick Sagon, représentant permanent de la Mutuelle Générale,

pour le Comité d'Investissement : Marie Wiedmer Brouder a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont : Serge Fautré, représentant permanent de AG REAL ESTATE, Didier Ridoret, Christine Sonnier, Jean-Yves Mary, représentant permanent de MM PUCCINI.

Conformément à la recommandation numéro 8 du Code de gouvernement d'entreprise Middlenext dans sa version de septembre 2021, le Conseil d'Administration a décidé la création d'un Comité Environnemental, Social et de Gouvernance (« Comité ESG ») chargé d'assister le Conseil d'Administration dans le cadre des politiques environnementale, sociale et de gouvernance de la Société.

Pour le Comité ESG le Conseil d'Administration a décidé d'en confier la présidence à Christine Sonnier, les autres membres étant Marie-Georges Dubost, représentante permanente de Império, Fabienne Tiercelin, représentante permanente de SMA SA, et Jacques Chanut.

Calendrier

15 juin 2022 : Versement du dividende

27 juillet 2022 : Résultats semestriels 2022 (après bourse)

Le détail des résolutions votées est disponible sur notre site dans la rubrique Assemblée Générale.

