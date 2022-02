21/02/2022 - 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 février 2022, 17h45

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession de la galerie commerciale du Marché Vaugirard à la Société des Grands Magasins

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession du Marché Vaugirard à la Société des Grands Magasins, spécialisée dans l'acquisition et la revalorisation d'actifs commerciaux de centre-ville. Cette galerie, acquise en 2017, est située dans le 15e arrondissement de Paris.

La cession porte sur 2 210 m² de surface, répartis en 25 commerces sur 2 niveaux, ainsi que sur 87 places de parkings.

« Cette cession marque la fin du plan de cession d'actifs initié courant 2019 par la Société de la Tour Eiffel. La transaction du marché Vaugirard, en suite de celle de Nîmes Sept Collines, marque l'aboutissement d'un long travail collectif des équipes de la Société de la Tour Eiffel. » commente Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition du Marché Vaugirard, qui est un site de proximité en cœur de ville, avec une clientèle de quartier et de bureau importante, sur lequel nous allons pouvoir mettre en œuvre nos savoir-faire de redynamisation. En partenariat avec les commerçants, nous allons travailler pour faire de cette galerie, un site encore plus attractif, moderne et adapté aux attentes de ses visiteurs, et un lieu de vie et d'animation pour le quartier », déclare Frédéric Merlin, président de la Société des Grands Magasins.

Conseils de l'opération : ROC Notaires, Alcaix (Notaires) / Up Real Estate, EOL, CBRE (Brokers)

Contact

Relations Presse

Laetitia Baudon – Directrice Conseil

Agence Shan

Tél. + 33 (0)1 44 50 58 79

[email protected] Relations Investisseurs

Aliénor Kuentz – Directrice de Clientèle

Agence Shan

Tél. +33 (0)1 42 86 82 45

[email protected]

Pour la société des Grands Magasins

Contact presse : François Cathalifaud

Tel. +33 (0)6 62 15 50 03

[email protected]