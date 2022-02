17/02/2022 - 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 17 février – 17h45

COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EVOLUTION DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

LA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

Le Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel nomme

Patrick Bernasconi pour succéder à Didier Ridoret

comme Président du Conseil d'Administration

Lors du Conseil d'Administration qui s'est réuni aujourd'hui, jeudi 17 février, Monsieur Didier Ridoret a présenté sa démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel. Le Conseil a accepté cette démission, effective ce jour.

Monsieur Didier Ridoret, membre du Conseil d'Administration depuis 2014, restera néanmoins administrateur de la Société de la Tour Eiffel jusqu'à la fin de son mandat qui arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023.

Le Conseil d'Administration a exprimé à Monsieur Didier Ridoret ses remerciements unanimes pour son action au service de la Société de la Tour Eiffel dont il était le Président du Conseil d'Administration depuis avril 2020, et a salué la qualité de sa présidence notamment dans une période particulièrement impactée par la crise sanitaire.

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de nommer Monsieur Patrick Bernasconi comme Président du Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel avec effet immédiat.

Présent au Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel depuis 2014, mais également Président de SMAvie BTP depuis janvier 2014 dont il est administrateur depuis 2005, Patrick Bernasconi (66 ans) est un Chef d'entreprise de Travaux Publics, diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics. En parallèle à sa carrière d'entrepreneur, il a occupé divers mandats dans les organisations professionnelles des Travaux Publics. Il a par ailleurs été Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) de 2005 à 2013. De 2013 à fin 2015, il était vice-président du Medef, en charge des mandats, des branches et des territoires. De fin 2015 à mars 2021, il était Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Il a été distingué officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2017 et commandeur de l'Ordre national du Mérite en 2021.

La nomination de Patrick Bernasconi comme Président du Conseil d'Administration confirme, pour la foncière, une nouvelle étape initiée fin 2021 par le changement de direction générale. La nouvelle gouvernance dévoilera dans les prochaines semaines sa feuille de route pour les années à venir.

