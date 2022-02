16/02/2022 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel et Nokia annoncent la signature d'un bail portant sur un espace immobilier de 11 400 m² à Massy

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier d'entreprise sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce la signature d'un bail d'une durée de 9 ans avec le groupe Nokia, portant sur 70 % de son immeuble situé au cœur du quartier d'affaires Atlantis de Massy. Il s'agit d'une opération qui confirme l'attractivité et le dynamisme de la ville de Massy, ainsi que la capacité de La Société de la Tour Eiffel à accompagner les entreprises dans leurs nouveaux enjeux de renouvellement de leurs espaces de travail. Cette transaction porte le taux d'occupation de l'immeuble à 100 %.

Le nouveau site va permettre à Nokia d'accueillir 2 000 salariés actuellement basés sur le site de Nozay et s'inscrit pleinement dans la politique du groupe d'offrir un mode de travail hybride à ses collaborateurs, avec des espaces de travail modernes, complètement repensés pour répondre à ces nouveaux besoins. Il confirme en outre la volonté du groupe de s'ancrer dans le territoire de Paris-Saclay, au cœur d'un écosystème très dynamique. Le site de Nozay continuera par ailleurs à héberger les plateformes de développement 5G, ainsi que 30% des équipes de R&D de la région parisienne qui travaillent sur ces plateformes.

11 400 m² à la pointe du confort et de la modernité

Situé au 10-12-14 rue Jean Bart à Massy, l'immeuble de 16.400 m² dessiné en 2009 par le cabinet Wilmotte & Associés, bénéficie des certifications BREEAM IN USE et HQE. Soucieux d'améliorer en permanence l'environnement de travail, la Société de la Tour Eiffel a commencé fin 2021 un programme de travaux pour repenser l'immeuble en renforçant ses qualités intrinsèques : volumes larges, luminosité, vues impressionnantes, espaces extérieurs généreux.

Pierre-Gaël Chantereau, Président Directeur Général de Nokia en France a indiqué : « Nous sommes très heureux d'annoncer la signature du bail de notre nouveau site à Massy. Nokia est un acteur clé de l'écosystème de Paris-Saclay et ce nouveau site confirme notre volonté de s'ancrer sur le territoire. Ce projet s'inscrit dans la politique globale de Nokia d'offrir des espaces de travail modernes et collaboratifs à ses salariés, tout en leur permettant d'avoir une très grande flexibilité dans leurs lieux de travail, grâce notamment au télétravail déjà très développé au sein de nos équipes françaises avant la pandémie ».

Un immeuble bénéficiant d'une implantation au cœur de Massy, carrefour économique et stratégique du sud du Grand Paris

L'immeuble, situé à Massy, la capitale Sud du Grand Paris, bénéficie d'une desserte unique en Île-de-France avec un accès direct à l'A10, l'A12, Orly, ainsi qu'à la gare TGV et de très nombreux transports en commun. Cette implantation au cœur de Massy permet à ses utilisateurs de bénéficier du dynamisme croissant de ce quartier d'affaires.

« Cette négociation a été initiée il y a de nombreux mois, en pleine crise sanitaire. Je salue particulièrement la mobilisation des équipes qui ont su, pendant une période compliquée, accompagner et conseiller Nokia. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accueillir leurs 2 000 collaborateurs à Massy dans un immeuble que nous avons rénové pour optimiser le confort des salariés à l'heure où la question du bien-être est prédominante dans les nouvelles organisations du travail. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.

Chez Nokia, nous créons les technologies qui aident le monde à fonctionner en synergie.

En tant que partenaire de confiance pour les réseaux critiques, nous sommes engagés dans l'innovation et le leadership technologique pour les réseaux mobiles, fixes et dans le cloud. Nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, maintes fois primés.

En respectant les normes d'intégrité et de sécurité les plus strictes, nous contribuons à créer les capacités nécessaires à un monde plus productif, durable et inclusif.

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance.

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

