04/02/2022 - 07:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 4 février – 7h45

Occupation temporaire

La Société de la Tour Eiffel accueille Poush à Aubervilliers,

pour la création d'un tiers-lieu innovant et artistique du Grand Paris

La Société de la Tour Eiffel signe sa première démarche d'occupation temporaire en louant son site situé à Aubervilliers, à Poush le premier incubateur d'artistes en France, initié par Manifesto, entrepreneur culturel qui mène des actions en faveur de la culture et des artistes.

Ancienne usine de fabrication des parfums L.T Piver, fleuron de l'industrie française, ce site d'exception acquis en 1999 par la Société de la Tour Eiffel accueillera Poush à partir du mois de mars pour une durée de 24 mois.

Un lieu innovant, culturel et artistique

au service du rayonnement d'Aubervilliers et du Grand Paris

Situé au 153, avenue Jean Jaurès à Aubervilliers ce patrimoine industriel français remarquable de

22 000 m² (composés de 12 bâtiments) fera l'objet d'une mutation importante pour s'intégrer pleinement à Aubervilliers, ville innovante et en pleine transformation.

Avant de connaître cette mutation et après de premiers travaux d'aménagement en vue de pouvoir accueillir Poush, La Société de La Tour Eiffel entend faire de ce lieu, en collaboration avec les équipes de Poush, un quartier créatif et culturel révélant la vitalité de la scène artistique française, Les artistes bénéficient d'ateliers de travail mais également d'un programme d'accompagnement artistique, de production et d'un soutien administratif et de communication. Lieu d'expositions et de débats, Poush rassemble une sélection emblématique d'artistes confirmés ou émergents – plasticiens, designers, curateurs et autres créateurs, installés en solo, en colocation ou via des collectifs – multipliant entre eux collaborations, envies et projets. Ce projet sera par ailleurs l'occasion de nouer des collaborations étroites avec les acteurs locaux, de mettre en place des espaces de médiation pour les scolaires, d'ouvrir le lieu sur les habitants du quartier et de proposer différents événements.

« Je me félicite de cette démarche, qui est une première pour la Société de La Tour Eiffel. Nous avons, en tant qu'acteur de l'immobilier, un rôle à jouer pour accompagner les villes et les territoires dans leurs enjeux de création de projets urbains. L'occupation temporaire se révèle être un outil fabuleux pour la fabrique de la ville et l'émergence d'un urbanisme de transition solidaire et adapté aux usages et aux attentes des citoyens. Nous envisageons d'engager d'autres partenariats pour mettre à disposition nos biens pendant les périodes d'inoccupation inhérentes au démarrage des redéveloppements, notamment en devenant signataire très prochainement de la charte pour l'occupation temporaire et transitoire. » commente Christel Zordan, Directrice Générale de La Société de La Tour Eiffel.

« Grâce à l'engagement de la Société de la Tour Eiffel, la poursuite de Poush à Aubervilliers, dans un vaste campus industriel nous permet de redéployer notre accompagnement aux artistes, et de provoquer des rencontres inédites avec les acteurs de ce quartier du Grand Paris en plein développement », commentent Hervé Digne et Laure Colliex.

« Cet espace aux dimensions multiples est pour les artistes plasticiens l'occasion d'expérimenter de nouvelles collaborations, de dialoguer avec d'autres disciplines – danse, performance, musique – et de partager les outils que nous mettrons à leur disposition. C'est aussi la possibilité d'imaginer une programmation encore plus impactante, des œuvres encore plus monumentales et un lieu de monstration ouvert aux artistes de la scène française et internationale » explique Yvannoé Kruger, directeur artistique de Poush.

