22/11/2021 - 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 novembre 2021 - 17h45

La Société de la Tour Eiffel annonce deux prises à bail au sein de son

immeuble neuf K-Bis, situé au Carré de Soie, dans la Métropole de Lyon

La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de plus de 2 500 m² de bureaux au sein de son immeuble K-Bis, situé au Carré de Soie, l'un des 4 pôles majeurs de l'agglomération lyonnaise. La Société de la Tour Eiffel annonce ainsi accueillir :

GFP-CETIM , délégataire de gestion spécialisé dans les Frais médicaux et la Prévoyance, sur plus de 1 100 m², ainsi que des terrasses et places de parking,

, délégataire de gestion spécialisé dans les Frais médicaux et la Prévoyance, sur plus de 1 100 m², ainsi que des terrasses et places de parking, ABMI, entreprise d'ingéniérie, pour plus de 1 400 m², également avec des terrasses et places de parking.

L'immeuble K-Bis qui développe 7 600 m² de bureaux est idéalement situé dans le quartier d'affaires du Carré de Soie et bénéficie ainsi d'un réseau de transport exemplaire grâce à sa liaison directe avec la Gare TGV de Lyon Part-Dieu, l'aéroport Saint-Exupéry et la presqu'île lyonnaise. C'est pourquoi de nombreuses entreprises de toutes tailles et tous secteurs s'y sont installées et contribuent au dynamisme de ce quartier en plein essor.

L'immeuble K-Bis, ultra-connecté et favorisant la biodiversité, répond aux besoins exigeants de ses occupants afin d'améliorer leur bien-être. Le K-bis est labellisé NF HQER excellent (construction), le plus haut niveau de certification, témoignant de la performance du bâtiment sur les thèmes de l'énergie, de l'environnement, de la santé et du confort. Il a également obtenu le label Effinergie+ pour son impact énergétique maîtrisé et tout récemment il a remporté le Trophée CIEL 2021 dans la catégorie bureaux neufs de la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces nouveaux locataires au sein de cette immeuble neuf et récemment livré. Ces nouvelles signatures nous confortent dans notre recentrage stratégique vers les métropoles dynamiques, ainsi que dans notre politique RSE, visant notamment la qualité des bâtiments et la satisfaction des locataires. » indique Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Prise à bail par GFP :

Conseil de l'opération pour le bailleur : JLL

Conseil de l'opération pour le preneur : Cushman & Wakefield

Prise à bail par ABMI :

Conseil de l'opération pour le bailleur et le preneur : Brice Robert Arthur Loyd

Contacts

Relations Presse

Laetitia Baudon – Directrice Conseil

Agence Shan

Tél. + 33 (0)1 44 50 58 79

[email protected] Relations Investisseurs

Aliénor Kuentz – Directrice de Clientèle

Agence Shan

Tél. +33 (0)1 42 86 82 45

[email protected]