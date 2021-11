A propos de la Foncière de Transformation Immobilière Filiale du Groupe Action Logement, La Foncière de Transformation Immobilière prévue au Plan d'Investissement Volontaire (PIV) contractualisé avec l'Etat, va mobiliser 1,5 milliard d'euros pour acquérir des bureaux ou des locaux d'activité obsolètes et ainsi permettre leur transformation en logements à loyer maîtrisé ou en accession à la propriété au profit des salariés. Elle déploie un modèle original qui apporte une proposition de valeur décisive, respectueuse des métiers et modèles économiques de chaque partenaire, des enjeux des collectivités et des réalités territoriales. Elle accompagne également les territoires en mobilisant son ingénierie et son modèle économique innovant au service d'une production urbaine qualitative et exemplaire en terme environnemental. Notre ambition : → Investir 1,5 milliard d'€ pour acquérir des immeubles à transformer en logements → Favoriser la production de 20 000 logements dont une part prépondérante abordables pour les familles des salariés, les travailleurs clés, les étudiants et les jeunes actifs. → Réduire de 50 % l'impact carbone des logements produits et contribuer à la limitation de l'artificialisation des terres