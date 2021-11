04/11/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel poursuit sa dynamique locative

avec le renouvellement et une extension du bail de l'INSEEC

totalisant plus de 8 000 m² sur Bord'eau Village à Bordeaux

La Société de la Tour Eiffel annonce, sur le site de Bord'eau Village, le renouvellement du bail de l'INSEEC pour une surface de plus de 7 400 m² et la prise à bail d'une surface complémentaire de 680 m². Les deux baux sont signés pour une durée de 12 ans, dont 9 ans fermes. Ces signatures illustrent l'accompagnement de la Société de la Tour Eiffel dans la stratégie immobilière de ses locataires, sa capacité à adapter ses projets à leurs nouveaux besoins, mais également souligne une fois encore l'attractivité de Bord'eau Village.

Propriétaire depuis fin 2018, la Société de la Tour Eiffel a mené une mutation profonde de ce lieu atypique des quais de Bordeaux, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui les hangars, qui auparavant servaient de stockage des marchandises, de presque 30 000 m² créent un ensemble rénové mixant commerces tendances, loisirs et sports, lifestyle, bars et restaurants, sans oublier 9.000 m² de bureaux et 8.000 m² d'enseignement. Situé à 20 minutes à pied du centre-ville et particulièrement bien connecté (tramway B, BatCub, VCub…etc), ce lieu d'exception en bord de Garonne présente de nombreux atouts pour les étudiants du campus INSEEC.

« Nous avions besoin d'un nouveau site pour faire face à la croissance du nombre de nos étudiants. Ces nouveaux locaux s'inscrivent parfaitement dans notre volonté d'offrir à nos élèves et à nos enseignants un cadre d'études et de vie agréables et fonctionnels conçus pour l'apprentissage. » confirme Laurent Bergeruc, directeur général de l'INSEEC.

« Nous sommes fiers que l'INSEEC poursuive son développement sur le site de Bord'eau Village. Ces signatures sont le reflet des relations de qualité que la Société de la Tour Eiffel instaure avec ses locataires et illustre également la réussite du repositionnement stratégique de Bord'eau Village initié fin 2018. » précise Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseil de l'opération pour le preneur : Cristal Décisions

