26/10/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel de nouveau récompensée

pour sa politique ESG par le GRESB, l'EPRA et le Gaïa Rating





La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les Régions à fort potentiel, qui déploie depuis plusieurs années une démarche RSE exigeante et transverse, voit ses engagements reconnus à travers plusieurs récompenses : 5 étoiles vertes au GRESB, deux EPRA Awards, et un trophée au Gaïa Rating.

Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel, se réjouit : « La Société de la Tour Eiffel a, depuis plusieurs années, entrepris une démarche volontaire d'amélioration continue de sa politique ESG. Ces récompenses et notations valident la pertinence de notre stratégie ainsi que notre performance à générer une croissance durable, et mettent en avant l'implication de nos équipes pour intégrer pleinement ces sujets à notre quotidien. »

Performance et nouvelle progression des scores au GRESB 2021

A l'occasion des résultats de l'évaluation annuelle du GRESB* (Global Real Estate Sustainabilty Benchmark), organisme international évaluant les performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans le secteur immobilier, la Société de la Tour Eiffel confirme son statut de « Green Star** » et se voit accorder :

5 étoiles sur 5 pour les Actifs en Exploitation (Standing Investments) pour la 2 ème année consécutive, avec une progression de 3 points (passage de 86 points en 2020 à 89/100 points en 2021),

année consécutive, avec une progression de 3 points (passage de 86 points en 2020 à 89/100 points en 2021), 3 étoiles pour les Actifs en Développement, soit une étoile de plus que l'année dernière, avec un gain de 12 points (passage de 73 points en 2020 à 85/100 points en 2021).

La Société de la Tour Eiffel explique la hausse de ses scores à l'évaluation GRESB 2021 par la fiabilisation des données énergétiques des bâtiments en exploitation, par les nouveaux partenariats et la hausse du nombre de projets favorisant l'économie circulaire sur les chantiers (Backacia et Booster du Réemploi), ainsi que par l'installation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments rénovés.

* Le GRESB est un baromètre mondial dédié à l'immobilier s'attachant à vérifier la transparence, la comparabilité et la performance en matière ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance). Il accorde, en fonction des qualités vertueuses de l'entreprise, un score et des étoiles (de 0 à 5). Il se base sur un questionnaire dont les réponses sont justifiées par des éléments de documentation.

** « Les entités avec plus de 15 points en gestion et 35 points en performance ou 15 points en gestion et 35 points en développement recevront la désignation Green Star » indique le GRESB.

Deux récompenses aux EPRA Awards 2021

L'EPRA (European Public Real Estate Association) a distingué, le 22 septembre 2021, la Société de la Tour Eiffel saluant la qualité de sa communication 2020 et attestant de son application continue des meilleurs standards sectoriels, au service d'une appréciation toujours éclairée des performances de l'entreprise, en lui décernant 2 trophées :

Le trophée Or pour sa communication financière (Best Practice Recommandations : BPR Gold) pour la 4ème année consécutive et ceci dans un contexte d'exigence de transparence encore accrue cette année ;

Le trophée Argent, pour la 3ème année consécutive, pour sa communication extra-financière (Sustainability Best Practice Recommandations : sBPR Silver), témoignant son fort engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

L'EPRA, organisme européen, analyse la communication des sociétés immobilières cotées et édite des recommandations, dont l'objectif est la transparence et la comparabilité. Ces recommandations évoluent au fil du temps et précisent les indicateurs à présenter et comment les calculer. Elle vérifie la conformité des rapports émis par les sociétés qui en sont membres et leur accordent ou non un trophée avec trois niveaux : bronze, argent et or.

Belle performance et progression au Gaïa Rating 2021

Après l'obtention d'une 3ème place dès son intégration au Gaïa Rating en 2020, la Société de la Tour Eiffel progresse encore et se positionne cette année en 2ème place dans la catégorie PME-ETI cotées en France et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros. Cette notation confirme la pertinence de la stratégie de croissance de la foncière, ainsi que de ses engagements ESG.

La notation Gaïa Rating mène une campagne annuelle de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), couvrant l'essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance extra-financière. Le classement permet, par catégorie de chiffre d'affaires, de comparer les pairs.

