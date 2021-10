22/10/2021 - 11:25

La Société de la Tour Eiffel dévoile le nouveau visage de Bord'eau Village,

son site de Bordeaux

Le site, repris par la Société de la Tour Eiffel fin 2018, a fait l'objet d'un repositionnement stratégique au cours des 18 derniers mois afin de renforcer son caractère mixte en intégrant des activités et des offres nouvelles, pour les habitants du quartier, les salariés du site ou ses alentours, les Bordelais et les touristes.

Cette réflexion stratégique tient compte de l'évolution des attentes des consommateurs qui recherchent une offre plus mixte et de l'évolution du quartier, qui est devenu en quelques années un quartier dynamique, recherché et toujours en plein essor. Le centre, qui a toujours connu une progression de chiffre d'affaires et de fréquentation depuis son ouverture en 2007, accueille aujourd'hui 5 millions de visiteurs par an dans ses boutiques et restaurants et voit passer 14 000 piétons par jour sur les quais.

L'investissement de 13 millions d'euros a porté tout autant sur la restructuration des surfaces que sur l'architecture du site lui-même afin de créer un environnement de qualité et d'accueil pour les clients et visiteurs. Le site est désormais rénové, végétalisé, lumineux et gai. « Cet investissement d'envergure montre la confiance que la Société de la Tour Eiffel a dans le potentiel du site. La localisation de Bord'eau Village, sur les quais de la Garonne, son architecture à ciel ouvert, sa promenade, à contrepied d'un centre commercial classique font partie des qualités qui créent une expérience Bord'eau Village exceptionnelle et différente. » a commenté Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

L'objectif de ce repositionnement a été de permettre aux enseignes déjà présentes d'adapter leur offre à l'évolution du quartier et aux attentes des consommateurs tout en accueillant de nouvelles enseignes nationales ou internationales. Mais aussi des offres plus expérimentales et locales avec des enseignes exclusives apportant également au site une richesse et une identité unique.

Grâce à cette stratégie, l'ensemble immobilier, qui se développe sur 800 m de long dans

5 hangars historiques classés au patrimoine de l'Unesco, voit sa surface portée à 29 300 m2 avec 28 boutiques, 13 restaurants, plus de 8.000 m² de bureaux, plus de 8.000 m² de surfaces d'enseignement et une salle de sport. Le repositionnement du site en 18 mois a permis d'accueillir, en plus des boutiques historiques :

La première implantation en France d'une salle de sports F45

un espace de co-working, Now-coworking, qui s'étend sur 3.300 m 2 doté d'une terrasse avec vue sur la Garonne

doté d'une terrasse avec vue sur la Garonne une concession BMW-Mini (par le Groupe Eden Auto), véritable show-room dédié aux nouvelles technologies autour de la voiture

le premier chocolat bar Lindt

la première boutique de Deus ex Machina à Bordeaux, qui accueille également un café

la première boutique de Arena à Bordeaux sur 135m 2

la première boutique Boardriders en France, un concept unique de 854m 2 qui allie personnalisation, customisation, expérience et doté d'un restaurant conçu par la cheffe triplement étoilée Dominique Crenn

qui allie personnalisation, customisation, expérience et doté d'un restaurant conçu par la cheffe triplement étoilée Dominique Crenn un atelier de cuisine Elite Cooking, avec dégustation des créations en bord de Garonne

une boutique Hublot Mode Marine sur 185 m 2

la boutique Échoppe de la Lune qui s'agrandit sur 144 m 2 pour accueillir un comptoir de dégustation de produits locaux

pour accueillir un comptoir de dégustation de produits locaux une boutique Baillardran sur 108 m 2 (ouverture décembre 2021)

(ouverture décembre 2021) une boutique Bijoux Cailloux, enseigne locale, qui renforce son implantation bordelaise avec une ouverture prévue pour mars 2022

« Notre objectif avec ce repositionnement est aussi d'apporter plus que du commerce, de créer des expériences et c'est cela qui fait notre différence et notre valeur ajoutée par rapport au commerce en ligne. Bord'eau Village propose désormais à ses clients une offre très large, variée, avec des marques locales, nationales et internationales exclusives. L'engouement des premiers clients valide cette stratégie et nous sommes fiers de contribuer ainsi à l'essor et à l‘attractivité de ce quartier bordelais. » a ajouté Bruno Meyer.

