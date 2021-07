12/07/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel, poursuit sa dynamique locative et annonce plusieurs prises à bail à Bordeaux

Bord'eau Village (30 000 m²), La foncière annonce l'arrivée de quatre nouveaux locataires :

BOARDRIDERS, concept store, dédié à l'univers « life style » autour de la glisse (surf, skate, ski, et snowboard) qui s'installe sur. 854 m² dont 213m² de terrasse extérieure, sur 2 niveaux, pour mettre en valeur l'ensemble des marques du groupe Quiksilver (Roxy, DC Shoes, Element, etc…) et leur concept de restauration TOGETHER.

venue d'Australie, bien plus qu'une marque, DEUS incarne la culture de la créativité. Spécialiste de la personnalisation de cylindrées qui a élargi son identité à d'autres cultures croisées comme le surf ou le vélo, c'est un véritable temple sur qui s'installe alliant shop, salle d‘expo, café. Cannelés BAILLARDRAN, grande maison de renommée bordelaise, allie à la fois savoir-faire et tradition afin de proposer la meilleure spécialité pâtissière de Bordeaux. Les Bordelais et touristes pourront les retrouver sur 108m² .

grande maison de renommée bordelaise, allie à la fois savoir-faire et tradition afin de proposer la meilleure spécialité pâtissière de Bordeaux. Les Bordelais et touristes pourront les retrouver sur . ARENA, marque spécialisée dans le maillot de bain depuis 1973, s'installe sur 135,5m².

Le Taux d'occupation de Bord'eau Village est ainsi porté à 95%.

Propriétaire depuis fin 2018, La Société de la Tour Eiffel a mené une mutation de ce lieu atypique des quais de Bordeaux, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui les hangars, qui auparavant servaient de stockage des marchandises, créent un vrai ensemble cohérent mixant commerces tendances, loisirs et sports, lifestyle, bars et restaurants, sans oublier les activités tertiaires. Situé à 20 min à pied du centre-ville et particulièrement bien connecté (tram, navette fluviale, vélo en libre-service…etc)., ce lieu d'exception au bord de la Garonne, présente de nombreux avantages pour les salariés locataires présents sur le site.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces nouvelles enseignes à Bord'eau Village. Ces opérations confortent l'attractivité de ce lieu hybride et innovant en pleine mutation ». Commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils de l'opération pour BOARDRIDERS et ARENA : NEWLEASE

Conseils de l'opération pour DEUS EX MACHINA et BAILLARDRAN : NEXT

