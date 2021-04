01/04/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel poursuit sa dynamique locative et annonce la signature de plus de 4 600 m² sur son Parc de Nanterre (73 625 m²) portant ainsi son taux d'occupation à plus de 90 % contre 56 % fin 2016 lors de son acquisition.

Depuis cet investissement fin 2016, la foncière tire profit de l'attractivité de ce site situé à proximité du hub économique de la Défense et de son positionnement stratégique. Sa facilité d'accès en bordure de l'A86, à proximité des transports en commun et de la ligne T2 du tramway reliant la Défense en 10 minutes, est un véritable atout. Les nombreux services proposés au sein du parc, (crèche Kids'UP, restauration collective, salle de remise en forme, poste de sécurité, …..) ainsi que les espaces extérieurs organisés pour offrir un cadre de travail de qualité en bordure de Seine, en font un Parc particulièrement apprécié par les salariés des entreprises locataires. Le Parc de Nanterre est labellisé ECO-JARDIN et certifié BREEAM IN USE à 79 %.

La Société de la Tour Eiffel a ainsi accueilli tout récemment :

Mitsubishi Electric Europe, leader technologique mondial dans la production et la vente d'équipements électriques et électroniques, sur 1 360 m² de bureaux et activités,

L'AFPA, L'Etablissement Public Chargé de la Formation Professionnelle des Adultes, sur un bail de 1 780 m² de bureaux et activités.

Ainsi que 3 autres nouveaux locataires pour plus de 1 400 m² de bureaux et activités.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de nos immeubles ces nouveaux locataires. Ces opérations confortent l'attractivité de ce secteur géographique du Grand Paris pour des acteurs de toutes tailles et souligne à nouveau le potentiel de l'activité commerciale de notre foncière. Cette performance est remarquable dans un contexte sanitaire et économique difficile. » commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils de l'opération pour Mitsubishi Electric Europe : Team Conseil

Conseils de l'opération pour l'AFPA : Team Conseil et Evolis

