23/03/2021 - 17:45

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature avec Trajectoire Formation, centre de formation crée en 1993 à l'initiative des entreprises de l'hôtellerie, portant sur une superficie totale de1 351 m². Cette opération porte le taux d'occupation total de l'immeuble Odyssée à 88%.

L'immeuble de 12 670 m², qui a rejoint le portefeuille de la foncière en 2016 est situé à Guyancourt sur le Pôle de Saint Quentin en Yvelines, 2ème pôle économique de l'ouest du Grand Paris. Il bénéficie d'une situation privilégiée en cœur de ville et propose un large panel de services garantissant un cadre de travail confortable. : restaurants, crèches, parkings, commerces.. Ce territoire dynamique accueille aujourd'hui des entreprises nationales et internationales importantes et de tous secteurs (Crédit Agricole, Bouygues, Thales Optronique, Mc Donald's, Baxter, etc.) soulignant sa forte attractivité.

Ces nombreux atouts ont rapidement convaincu Trajectoire Formation, qui implantera son Siège social dans la partie Bureaux du rez-de-chaussée ainsi qu'un laboratoire culinaire dans le RIE de l'immeuble à destination des étudiants de l'Ecole Hôtelière de Saint-Quentin en Yvelines situé à proximité de l'immeuble Odyssée.

« Nous sommes ravis d'accueillir les élèves de l'Ecole Hôtelière de Saint Quentin en Yvelines, offrant une formation d'excellence aux futurs acteurs de l'hospitalité.» commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Conseils de l'opération : BNP REAL ESTATE

