16/12/2024 - 18:30

16 décembre 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la finalisation de la première vague du déploiement national de sa plateforme digitale avec la signature d'un nouveau partenariat permettant de lancer le service à Toulouse. A cette occasion, la Société confirme ses objectifs financiers.

Six villes en un temps record et sans investissements majeurs

Ce nouveau déploiement constitue la 6ème ville couverte par le service de location Toosla après Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et Lille. Ce tour de France a été réalisé en seulement 6 mois et moyennant un investissement financier limité de seulement quelques milliers d'euros pour connecter les partenaires locaux, enrôler les véhicules (back office) et ouvrir le service (front office) avant de générer les premiers revenus.

Ce tour de force est rendu possible par l'agilité et la robustesse de la plateforme digitale développée par Toosla depuis 2016 et l'efficacité du modèle d'affiliation. Les partenaires génèrent des revenus par véhicule (RevCar) sensiblement supérieurs à la moyenne du secteur, améliorant leur rentabilité normative, tout en digitalisant leur activité et en modernisant leur image. Dans le même temps, Toosla enregistre une commission sur les locations (de l'ordre de 20% environ) et assure le marketing pour générer du flux (10% du chiffre d'affaires en rythme de croisière), à l'instar du modèle très lucratif des places de marché.

Cette stratégie est le moteur des ambitions de croissance rentable dévoilées par Toosla : une croissance visée du chiffre d'affaires de l'ordre de 60% au cours des 3 prochaines années et un taux d'Ebitda ajusté de plus de 25% à l'horizon 2027.

Une clientèle locale, nationale et internationale

En ouvrant aujourd'hui son service depuis et vers l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Toosla s'ouvre une nouvelle clientèle de près de 8 millions de voyageurs chaque année[1]. Le service sera également accessible dans un second temps en centre-ville, afin toucher aussi bien la clientèle locale que les voyageurs qui transitent par la gare TGV.

Dès aujourd'hui, les clients de la plateforme Toosla peuvent réserver un véhicule à Toulouse pour des locations à partir du 20 décembre 2024, date de démarrage des vacances de fin d'année, et bénéficier de toute l'expérience utilisateur : choix du véhicule, disponibilité, options et prix directement depuis l'application accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur (PC ou Mac).

L'exploitant du service Toosla à Toulouse est déjà partenaire de Toosla, preuve de la valeur ajoutée apportée par la plateforme aux spécialistes de la location.

Des objectifs financiers confirmés

En marge de cette ultime annonce de l'année, Toosla confirme ses objectifs financiers 2024.

Ainsi, Toosla vise toujours un Ebitda ajusté d'environ 1,6 M€ en 2024, 3 fois supérieur à celui de 2023, pour un chiffre d'affaires annuel attendu proche de 10,5 M€.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2024, 25 février 2025 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose ses services à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Nice. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37

[1] Source : www.aeroport.fr