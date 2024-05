16/05/2024 - 18:00

16 mai 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce engager son déploiement national avec l'ouverture de son service à Lyon. Cette expansion stratégique s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2024 en faveur d'une croissance rentable et sera réalisée au travers d'un partenariat stratégique avec la société Easymove and co, acteur établi dans la location courte durée à Lyon.

Un succès désormais établi à Paris

Depuis son lancement à Paris en 2016, Toosla a connu un succès spectaculaire. Son modèle disruptif, basé sur une mobilité plus désirable et plus durable, a séduit les utilisateurs par sa simplicité et sa flexibilité. Toosla a su répondre aux besoins des voyageurs exigeants et des citadins qui ont délaissé la voiture du quotidien en proposant une offre 100% digitale, disponible 24/7.

Fort de ce succès, Toosla a intégré le prestigieux classement des Champions français de la croissance réalisé par Statista et publié par Les Echos, grâce à une multiplication par 4 de son chiffre d'affaires sur la période 2019-2022, ce qui en fait le loueur tricolore le plus performant.

La Société a par ailleurs dépassé son objectif d'Ebitda ajusté[1] à plus de 7% au 2nd semestre 2023 (9,2%) et relevé son ambition pour l'année 2024 à 13,5%.

Un nouveau chapitre à Lyon

Pour poursuivre cette success story, Lyon, deuxième agglomération de France avec 1,7 million d'habitants et deuxième ville touristique avec près de 5 millions de nuitées par an, s'est imposée comme le choix naturel au moment d'engager cette première expansion nationale de l'offre de mobilité de Toosla.

Grâce à cette nouvelle station située à la Gare de Lyon Part Dieu, située en plein centre-ville de Lyon, Toosla pourra accompagner ses clients parisiens et futurs clients lyonnais lors dans leurs déplacements en TGV entre Paris et Lyon dans le cadre d'un transport multimodal tout en développant une clientèle locale de plus en plus ouverte à l'usage d'une mobilité douce. En effet, la politique de la ville en faveur d'une mobilité plus durable pousse progressivement les automobilistes à abandonner la détention d'une voiture toute l'année au profit d'une location en fonction de leurs besoins réels.

Easymove and co, un partenaire clé

Fidèle à sa volonté affichée d'inscrire son déploiement national dans le cadre d'un modèle économique vertueux, Toosla a fait le choix de s'associer à Easymove and co, acteur de la location courte durée déjà bien implanté à Lyon et dans la France entière, dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique.

Pour Toosla et les clients de la plateforme, le choix d'Easymove and co permet d'assurer dès le lancement une flotte de plusieurs dizaines de véhicules opérés par un expert du secteur, sans investissement dans de nouveaux véhicules.

Pour Easymove and co, l'alliance avec Toosla permet d'optimiser l'exploitation de sa flotte en bénéficiant de la force de la marque, de l'efficacité de la plateforme de mobilité Toosla et des vertus d'un modèle sans agence et sans coûts fixes additionnels.

Une expérience sans couture

Dès aujourd'hui, les clients de Toosla peuvent réserver un véhicule à la Gare TGV de Lyon Part Dieu et bénéficier de toute l'expérience utilisateur comme c'est déjà le cas à Paris. Le choix du véhicule, la disponibilité, les options et le prix directement depuis l'application accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur (PC ou Mac).

Toosla étudie d'ores et déjà les futurs déploiements additionnels et inscrit cette nouvelle initiative comme un contributeur positif permettant de confirmer les objectifs 2024 de chiffre d'affaires (12 M€) et de rentabilité (13,5% de marge d'Ebitda) réajustés à la hausse à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules à Paris. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

