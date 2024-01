09/01/2024 - 18:30

o Service de livraison et de reprise étendu aux aéroports d'Orly et Roissy Charles-de-Gaulle

o Ouverture des réservations depuis le site Internet Toosla.com

o Expérience utilisateur (UX) unifiée sur tous les supports (PC/Mac, tablettes et smartphones)

9 janvier 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, poursuit l'exécution de sa Feuille de route 2024 et enrichit l'expérience utilisateur (UX) de ses clients avec deux nouveaux services très attendus : la location aux aéroports parisiens et la réservation depuis le site Internet. Ces deux extensions ont été rendues possibles à moindre coût grâce à l'agilité de la plateforme technologique et les capacités d'extension de services.

Près de 10 millions de voyageurs par mois désormais éligibles au service

En ouvrant les possibilités de prise de véhicule et de restitution aux aéroports parisiens d'Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle, Toosla rend accessible son service de location à près de 10 millions de voyageurs chaque mois . La location de voiture pour couvrir des trajets intermobilité, en complément d'un train ou d'un avion, constitue le 1er motif de location de voiture. En complémentant son maillage, au-delà des gares parisiennes, Toosla parfait ainsi sa couverture du territoire et optimise son potentiel commercial.

Fidèle à sa stratégie d'élargissement du marché adressé sans coûts fixes additionnels (« faire plus et mieux avec moins »), Toosla a fait le choix stratégique de rendre ses véhicules accessibles en aéroport sans agence et sans attente afin d'offrir une expérience client toujours plus simple et en phase avec leurs besoins.

La société se base sur l'expérience acquise depuis 3 ans au travers du déploiement de son offre de conciergerie. Cette offre très prisée des clients permet de se faire livrer et de restituer son véhicule à une adresse choisie par le client.

Ce service est offert aux abonnés du programme MyToosla qui permet, à partir de 15,99 € TTC par mois, d'avoir accès à la livraison et à toutes les options (siège auto, conducteur additionnel, chaines neiges) sans supplément.

Un tout nouveau site de réservation

Dans le même temps, Toosla a repensé en profondeur son site Internet Toosla.com pour transformer la vitrine de l'offre en véritable canal de réservation. L'objectif est de faciliter la vie des clients en leur offrant la possibilité de réserver directement depuis un ordinateur (PC ou Mac) ou une tablette et non uniquement depuis le smartphone qui servira de clé de démarrage lors de la location.

L'enjeu est notamment d'ouvrir à de nouvelles catégories de consommateurs, notamment les professions libérales, les petites entreprises mais aussi les personnes peu adeptes des nouvelles technologies ou favorisant l'ordinateur pour ce type d'achat par habitude.

Une expérience utilisateur unifiée

A l'occasion du déploiement de ces nouveaux services, Toosla a unifié l'expérience utilisateur de ses clients en harmonisant les pages d'accueil sur tous les supports (PC/Mac, tablettes et smartphones).

Panayotis Staïcos, Directeur général de Toosla, déclare :

« Nous poursuivons l'enrichissement de l'expérience de nos clients et la dynamique d'attractivité de notre offre sans nouveaux investissements massifs. Ceci est rendu possible grâce à l'agilité que nous offre notre plateforme technologique, véritable poumon de la proposition de valeur de Toosla, et notre service de livraison-reprise qui fait partie intégrante de l'attractivité de l'offre.

Ces nouvelles initiatives contribueront à la dynamique de forte croissance promise pour 2024 et à la confirmation du cercle vertueux de rentabilité que nous avons engagé. »

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC :Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre- service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules à Paris. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9)

