Constitution d'un nouveau Comité de direction

Nomination de Boris Tchen au poste de Directeur Administratif et Financier

9 novembre 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce avoir finalisé, dès le mois d'octobre 2023, la mise en place de son organisation afin d'assurer la parfaite exécution de sa feuille de route 2024, présentée le 11 octobre 2023 et qui doit remettre la Société sur la voie de la croissance rentable.

Sous l'impulsion de son nouveau Directeur Général, Panayotis Staïcos, Toosla a décidé de faire évoluer son Comité de direction pour une organisation resserrée afin de gagner en efficacité. Le Comité de direction est désormais composé de 6 membres dont :

Panayotis Staïcos , Directeur Général depuis juillet 2023, également en charge de la Flotte et du Marketing ;

, Directeur Général depuis juillet 2023, également en charge de la Flotte et du Marketing ; Bertrand Gruyelle , Directeur du Digital et co-fondateur de Toosla en 2016 ;

, Directeur du Digital et co-fondateur de Toosla en 2016 ; Nicolas Petit De Mirbeck , Directeur des Opérations, dans l'entreprise depuis octobre 2022 ;

, Directeur des Opérations, dans l'entreprise depuis octobre 2022 ; Kevin Da Veiga , Directeur du Service client, promu à ce poste après 4 années au sein de l'entreprise ;

, Directeur du Service client, promu à ce poste après 4 années au sein de l'entreprise ; Ermilio Boucher , Responsable du pôle Assurances et Sinistres, intégré au CoDir en octobre 2023 après 1 an dans l'entreprise ;

, Responsable du pôle Assurances et Sinistres, intégré au CoDir en octobre 2023 après 1 an dans l'entreprise ; Boris Tchen, Directeur Administratif et Financier depuis octobre 2023.

Dans ce cadre, Toosla annonce la nomination de Boris Tchen en tant que Directeur Administratif et Financier. Boris apporte avec lui une riche expérience dans le domaine de la finance qui contribuera à renforcer l'efficacité de l'entreprise, grâce à la mise en place des bons indicateurs de pilotage.

Titulaire d'un MBA de l'ESSEC Business School, Boris Tchen est un professionnel chevronné de la finance avec près de 20 ans d'expérience dans la gestion financière et la stratégie d'entreprise, dont 12 ans au sein du Groupe Casino. D'abord responsable du Contrôle de gestion du groupe de distribution en France, il a ensuite rejoint la filiale Big C (600 magasins, 3 Md€ de chiffre d'affaires, 5,9% de bénéfice net) en Thaïlande comme Directeur financier avant d'être nommé Directeur Administratif et Financier de Casino Global Sourcing à Hong Kong.

Après une nouvelle expérience de 2 ans en Asie, au service de Chip Mong Group, conglomérat familial cambodgien, Boris Tchen a décidé de revenir en France pour mettre son expérience des grands groupes à dimension internationale au service d'entreprises qui cassent les codes de marchés historiques, dont C'Evidentia dans le domaine des opticiens et Service Postal XIPE pour les services postaux.

En tant que Directeur Administratif et Financier, Boris supervisera l'ensemble de la stratégie financière de Toosla, jouant un rôle clé dans la prise de décisions du Comité de direction et dans le développement de l'entreprise.

Panayotis Staïcos, Directeur général de Toosla, déclare :

« J'ai voulu m'assurer que nous serions prêts, dès le 1er janvier 2024, pour exécuter sereinement notre feuille de route. Cela passait naturellement par la désignation de l'équipe qui aura la charge, à mes côtés, de mettre en œuvre notre stratégie et de s'assurer de sa bonne exécution. Cette équipe est composé d'experts chevronnés dans leurs domaines d'expertise et mixe des historiques, des promotions internes et des nouveaux venus. L'arrivée de Boris Tchen au sein de l'équipe de direction s'inscrit dans cette dynamique et je suis convaincu qu'il contribuera de manière significative à notre succès futur.

C'est notamment grâce à un tableau de bord plus précis et un pilotage plus fin que nous avons décidé et finalisé la fermeture de notre implantation à Madrid avec, à la clé, une économie en année pleine de plus de 200 k€.

Toute l'équipe est aujourd'hui focalisée sur la réussite de notre ambition de croissance rentable. »

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules sur Paris. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de +92% et un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

