11/10/2023 - 17:40

11 octobre 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, publie ses résultats semestriels 2023 revus par le Conseil d'administration le 10 octobre 2023. Le rapport financier semestriel 2023 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 octobre prochain.

À l'occasion de la publication de ces résultats, Toosla a dévoilé sa nouvelle feuille de route stratégique (cf. communiqué de presse) qui doit mettre la société sur la voie de la croissance rentable.

Jean-François Boucher, Président de Toosla, déclare :

« La performance économique du 1er semestre 2023 n'est clairement pas à la hauteur de nos attentes et ne reflète pas le potentiel de la Société. Ce constat justifie pleinement la mise en œuvre rapide de la nouvelle feuille de route présentée ce jour. »

Données non auditées

En milliers d'euros S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires[1] 2 991 4 792[2] EBITDA ajusté[3]

% du chiffre d'affaires 321

10,6% 14

0,3% Amortissements, dépréciations et provisions (1 118) (2 549) Résultat d'exploitation (856) (2 995) Résultat financier (316) (600) Résultat exceptionnel (14) (6) Résultat net (1 126) (3 600)

Analyse des résultats

Toosla a généré un chiffre d'affaires de 4,8 M€ au 1er semestre 2023, en croissance de +59% par rapport au 1er semestre 2023.

Cette progression des revenus s'est faite au prix d'une augmentation plus importante de la flotte (+73%) qui a généré d'importants surcoûts au cours du semestre. Ainsi, le poids des investissements marketing liés à la conquête commerciale a augmenté de 2 points (14% du chiffre d'affaires). La Société a également supporté une inflation des charges externes (frais administratifs et de parking notamment) qui ont également coûté 4 points de rentabilité. Enfin, l'augmentation des effectifs (27 collaborateurs à fin juin 2023 contre 15 à fin décembre 2022) et des salaires ont pesé pour 3 points sur la rentabilité de l'activité.

Au final, la marge d'Ebitda ressort à l'équilibre au 1er semestre 2023 contre une marge de 10% un an plus tôt.

Les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions progressent fortement, à 2,5 M€. Elles intègrent 1,0 M€ liées à la mise à la valeur de marché de véhicules destinés à être cédés dans le cadre de la nouvelle feuille de route. Le résultat d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à (3,0) M€.

L'augmentation du volume et du coût de financement pèse sur le résultat financier qui s'établit à (0,6) M€ et porte le résultat net à (3,6) M€.

Structure financière

Au 30 juin 2023, les capitaux propres s'élèvent à 1,7 M€, pour une trésorerie disponible de 5,1 M€ et une dette financière de 16,6 M€, intégrant 12,5 M€ d'emprunts obligataires directement affectés au financement de la flotte dont la maturité est fixée à 2027.

La nouvelle feuille de route présentée ce jour prévoit que la Société doit être en mesure de financer son activité des 12 prochains mois sans appel au marché.

Perspectives

Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, Toosla se fixe comme objectifs de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M€ en 2023 et 12 M€ en 2024, contre moins de 8 M€ en 2022, et d'amener progressivement sa marge d'Ebitda ajustée à plus de 7% dès le 2nd semestre 2023 (7% au cours de l'exercice 2022) et plus de 12% en 2024.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de +92% et un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

[1] Hors produits de cession de crédit-bail

[2] 4 762 k€ en données provisoires publiées le 28 juillet 2023

[3] Résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et l'impact des cession de crédit-bail + crédit d'impôt innovation (CII)