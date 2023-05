02/05/2023 - 08:00

2 mai 2023 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la commercialisation à grande échelle de son offre BtoB « Compte mobilité » et propose ainsi une nouvelle approche de la voiture de fonction, plus flexible et « sans irritant » pour les entreprises et leurs collaborateurs.

Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« La mobilité professionnelle est confrontée aux mêmes enjeux que celle des particuliers. Les entreprises comme leurs collaborateurs veulent des options plus flexibles et plus respectueuses de l'environnement sans pour autant transiger sur leur confort. Le modèle traditionnel de la voiture de fonction personnelle semble clairement dépassé.

Nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui le « Compte mobilité Toosla » destiné aux professionnels. Cette offre est le fruit d'importants développements de notre application pour offrir à nos clients BtoB le même niveau de service qu'à nos clients particuliers.

Le marché visé est évalué à 50.000 véhicules en région parisienne. Cette nouvelle offre participera ainsi à la croissance et à la rentabilité de Toosla dans les prochaines années et s'inscrit dans notre volonté de révolutionner la mobilité. »

Une mobilité repensée pour les professionnels

L'offre BtoB « Compte mobilité » de Toosla vise à remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un forfait mobilité. Le budget de la voiture de fonction est converti en cagnotte utilisable chez Toosla.

Ce dispositif a été conçu dans une approche « gagnant-gagnant » pour les entreprises et leurs collaborateurs. Il allège les entreprises de la gestion de leur parc automobile et réduit les coûts associés (personnels dédiés, frais d'entretien, frais d'assurance etc.). Il donne en même temps aux collaborateurs éligibles l'accès à tout le parc Toosla 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à travers l'application grâce à un profil utilisateur spécifique. Ils bénéficient ainsi de la même qualité de service client que les utilisateurs particuliers et des véhicules fortement équipés : boîte automatique, GPS, etc.

Le « Compte mobilité Toosla » a déjà fait l'objet d'une expérimentation au second semestre 2022 avec deux entreprises de la région parisienne, impliquant plus de 100 collaborateurs, et les premiers retours sont très positifs. Ces tests grandeur nature ont permis à Toosla de perfectionner son offre et les développements techniques de l'application pour proposer aux entreprises et à leurs collaborateurs une expérience « sans irritant » au plus près de leurs besoins.

Un vecteur de croissance et de rentabilité pour Toosla

Avec l'expertise et la confiance accumulées au fil des années auprès de ses clients, Toosla accélère dans le BtoB. Alors que ce segment est aujourd'hui en phase de développement/de lancement, il devrait générer avec le lancement du « Compte mobilité Toosla » des revenus complémentaires et récurrents notamment sur les mois où l'activité est traditionnellement plus réduite.

Le « Compte mobilité Toosla » permettra en outre de faire connaître l'application Toosla à de nouveaux publics et de tirer tous les bénéfices du puissant algorithme de l'application qui lui permet d'optimiser le taux d'utilisation de ses véhicules jusqu'à 90%.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de +92% et un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur

www.toosla-bourse.com

Contacts