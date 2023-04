12/04/2023 - 18:45

Croissance de +92% du chiffre d'affaires à 7,88 M€

Marge d'EBITDA ajusté 1 en recul de 15 points à 7,3%

en recul de 15 points à 7,3% Trésorerie disponible de 2,35 M€ au 31 décembre 2022 renforcée début 2023 grâce à la levée de fonds de 3,6 M€

Perspectives 2023 : poursuite de la forte croissance accompagnée d'une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle

12 avril 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022) revus par le Conseil d'administration le 12 avril 2023. Les procédures d'audit sont en cours et le rapport financier annuel 2022 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2022.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« L'année 2022 a été marquée par une phase d'investissement sans précédent pour Toosla. Notre priorité a été la conquête et la fidélisation de nouveaux clients via l'enrichissement accéléré de notre offre et d'intenses actions marketing. Ce pari a été fructueux puisque notre croissance a plus que doublé sur l'année par rapport à 2021.

Bien sûr, cette phase d'investissement a pesé sur notre rentabilité à court terme qui a atteint un point bas en 2022. Dès 2023 et forts des investissements déjà réalisés et de l'expérience acquise, nous allons rééquilibrer notre pilotage entre croissance et rentabilité. »

Données en cours d'audit

En milliers d'euros 20212[1] 2022 Chiffre d'affaires 4 097 7 881 EBITDA ajusté1[2]

% du chiffre d'affaires 899

22,0% 572

7,3% Amortissements, dépréciations et provisions (1 080) (2 455) Résultat d'exploitation (181) (1 883) Résultat financier (632) (794) Résultat exceptionnel (202) (99) Impôts sur les résultats 80 (227) Résultat net (936) (3 004)

Une croissance accélérée

En 2022, Toosla a poursuivi son fort développement avec un chiffre d'affaires de 7,88 M€, en hausse de +92%, qui intervient après une année 2021 en croissance de +44%. Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires constructeurs, Toosla n'a été que peu affectée sur les volumes de véhicules livrés par les fortes tensions – notamment au 1er semestre. Néanmoins, la Société a constaté des retards de livraison qui ont créé des décalages ponctuels entre la saisonnalité de Toosla et les volumes disponibles. Ceci a entrainé un léger ralentissement de l'activité lors des périodes de fortes demandes (volumes trop faibles) et des surcoûts lors des mois de faibles activités (volumes trop élevés).

Par ailleurs, la progression de la flotte s'est accompagnée d'un élargissement de l'offre Toosla avec l'entrée dans son portefeuille de modèles plus diversifiés. Toutefois, la Société constate des revenus par véhicule plus faibles sur ces nouveaux modèles et des coûts de détention accrus. Ainsi, malgré la forte progression de l'activité, Toosla estime que le mix-produits a pesé à court terme sur sa rentabilité.

Une rentabilité ponctuellement pénalisée par la progression rapide de l'activité

L'EBITDA ajusté ressort à 7,3% du chiffre d'affaires, soit 0,6 M€, contre 22,0% en 2021 sous l'effet principalement de :

L'accélération de la conquête commerciale avec des investissements marketing additionnels (+243%) représentant un impact de 6,3 points d'EBITDA ajusté, l'objectif de la Société étant de ramener progressivement l'intensité marketing (14% du chiffre d'affaires) vers son niveau de 2021 (8%) après cette phase de conquête accrue ;

La hausse des primes d'assurance (+281%) représentant une perte de 5,4 points d'EBITDA ajusté, à la suite de l'enrichissement du contrat d'assurance par la Société pour mieux se prémunir contre les risques de vol et réduire les franchises de responsabilité civile pour ainsi générer des économies opérationnelles futures.

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions progressent à 2,45 M€ (+127%). Elles reflètent surtout les investissements dans la croissance de la flotte de véhicules réalisés sur l'exercice. À noter que leur poids relatif par rapport au chiffre d'affaires passe de 26% en 2021 à 31% en 2022 soulignant une contribution négative du mix-produits diversifiés de la Société qui doit être optimisé dans les prochaines années. Le résultat d'exploitation du Groupe s'établit à (1,88) M€.

Les charges liées au financement de la flotte pèsent sur le résultat financier qui s'établit à (0,79) M€. Le résultat exceptionnel s'améliore à (0,09) M€, malgré une charge de (0,3) M€ liée à la remise en cause du CII. À noter que la Société, qui conteste le bienfondé de cette décision administrative et envisage des voies de recours, n'a jamais encaissé de CII. Les pertes liées à cette décision sont donc purement comptables et la trésorerie ne sera pas impactée.

Après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net du Groupe ressort à (3,00) M€.

Structure financière

Afin d'accompagner son développement, Toosla a accédé à de nouveaux financements en 2022, à des conditions et des volumes attractifs grâce au succès de son introduction en Bourse et à sa structure financière renforcée fin 2021. Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible est de 2,35 M€ (contre 2,96 M€ un an auparavant). Les capitaux propres s'élèvent à 1,87 M€ (contre 4,14 M€ au 31 décembre 2021) et la dette financière (hors financement de la flotte) à 17,0 M€, dont 12,5 M€ d'emprunts obligataires dont la maturité est fixée à 2027.

Pour rappel, Toosla a réalisé en mars 2023 une levée de fonds de 3,6 M€ destinée à renforcer ses fonds propres, ce qui lui a permis de finaliser ses accords avec ses partenaires bancaires pour accéder aux emprunts nécessaires au financement de sa flotte pour l'année.

Perspectives

Après avoir réalisé en 2022 les investissements nécessaires pour assoir sa notoriété et son assise commerciale à Paris et Madrid, Toosla vise pour 2023 une normalisation de ses investissements, en particulier marketing, et une optimisation de son mix-produits. La Société ambitionne ainsi de poursuivre la croissance de son activité tout en améliorant progressivement sa rentabilité par rapport au niveau de 2022.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de près de 90% et un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 32

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 35

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Toosla, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

[1] EBITDA ajusté : résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations.

[2] Les données 2021 ont été retraitées pour supprimer la prise en compte du Crédit d'Impôt Innovation (CII).