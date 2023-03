29/03/2023 - 08:00

29 mars 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce le lancement de « Toosla fleet manager », une nouvelle application pour optimiser la gestion de flotte de véhicules et disrupter encore davantage les pratiques du secteur de la location de voiture.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Après avoir digitalisé l'ensemble du parcours client et nos process, nous poursuivons le perfectionnement de notre plateforme servicielle propriétaire avec le lancement de « Toosla fleet manager ». Cette nouvelle application optimise encore davantage la préparation de nos véhicules et le planning de notre flotte. C'est un enjeu important puisque notre parc devrait atteindre 1 200 véhicules en 2023. Ce n'est qu'un début car l'algorithme puissant de Toosla fleet manager, renforcé par du machine learning, permet de gérer des flottes bien plus importantes. »

Bertrand Gruyelle, Directeur du digital de Toosla, complète :

« Toosla est fondamentalement différent d'un loueur de voitures traditionnel. Bien sûr nous proposons des véhicules à la location pour une courte durée, mais chaque étape a été repensée et disruptée. Avec la voiture connectée et maintenant Toosla fleet manager, nous disposons de nouveaux outils pour améliorer encore davantage nos manières de faire afin de respecter chaque jour notre promesse client : proposer la bonne voiture, au bon moment, au bon endroit tout en offrant une expérience sans irritant. »

Repenser la préparation des véhicules avec les datas

La préparation des véhicules entre deux locations peut conduire si elle est mal calibrée à des retards ou à des immobilisations trop longues des véhicules. Toosla avait déjà révolutionné cette étape avec sa plateforme servicielle propriétaire qui assure l'ordonnancement en temps réel des missions de préparation et la communication entre l'ensemble des acteurs impliqués. Avec Toosla fleet manager, son application intégrée à sa plateforme servicielle et propriétaire destinée à tous les acteurs impliqués dans la gestion de la flotte, la Société va encore plus loin en lançant la préparation du véhicule avant même son retour en station.

En effet, les véhicules Toosla, étant équipés de boîtiers connectés, permettent à la Société d'avoir en temps réel des informations stratégiques sur la localisation du véhicule et son état (niveau d'essence, pression des pneus, etc.). Avec Toosla fleet manager, la Société utilise ces données pour optimiser la préparation des véhicules. À titre d'exemple, la géolocalisation de la voiture, permet au préparateur de repérer les éventuels retards et ainsi d'adapter son planning. La transmission des informations du tableau de bord l'aiguille, quant à elle, sur les actions qu'il devra effectuer avant que le véhicule ne soit arrivé à la station.

Enfin, Toosla fleet manager renforce l'autonomie des préparateurs qui ont la possibilité de décider eux même des réparations sans validation supplémentaire. Cette approche valorise le savoir-faire des équipes par la confiance accordée et optimise le taux de disponibilité des véhicules tout en prévenant les potentiels retards qui sont souvent sources d'insatisfaction pour les clients.

Optimiser la flotte grâce à l'intelligence artificielle

Au-delà d'une préparation plus efficace des véhicules, l'application et le puissant algorithme au cœur de la gestion opérationnelle de Toosla permettent un pilotage précis et en temps réel de la flotte afin d'optimiser son taux d'occupation. Cet algorithme, qui repose sur du machine learning, se perfectionne en continu et se nourrit des données de location. À terme, cela permettra de détecter en amont les points de tension dans certaines stations, permettant ainsi à Toosla d'ajuster au mieux les modèles demandés par ses clients. Ainsi, des transferts de véhicules pourront être opérés d'une station à l'autre permettant ainsi de répondre à la demande.

Il permet également de gérer au plus juste les volumes de la flotte tout au long de l'année. Dans un contexte d'augmentation rapide de la flotte, il est un outil essentiel pour accompagner la croissance de la Société tout en optimisant les coûts associés. Pour rappel, Toosla a sécurisé pour 2023 le doublement de sa flotte par rapport à l'an passé avec un pic à 1200 véhicules.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de près de 90% et un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

