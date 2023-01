31/01/2023 - 18:00

31 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par Toosla à Invest Securities, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

64 571 titres

18 645,41 euros

Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutés :

à l'achat 596 transactions 56 956 titres 121 681,20 euros à la vente 489 transactions 47 588 titres 100 317,70 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

55 203 titres

40 008,91 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

200 000 euros

Prochain rendez-vous : 23 février 2023 (après Bourse) : publication du Chiffre d'affaires 2022

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

