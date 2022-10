19/10/2022 - 18:00

19 octobre 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, poursuit la diversification de son offre en proposant en exclusivité le modèle Y de Tesla.

Nathalie Aubin, Directrice Générale Déléguée, en charge de la flotte et des opérations, déclare :

« Nous sommes ravis de l'entrée des premières Tesla Y au sein de notre flotte. Nous remercions chaleureusement Tesla, notre partenaire de long terme, de nous avoir accorder les premières livraisons de ce nouveau modèle haut-de-gamme et 100% électrique. Nous poursuivons ainsi notre travail d'élargissement de notre offre afin de répondre à chaque instant au besoin de mobilité de chacun. La bonne voiture, au bon prix, au bon endroit et une qualité de service irréprochable : voici notre crédo. Et ça marche ! Les nouveaux modèles proposés trouvent rapidement leur public et nous permettent de conquérir et de fidéliser une clientèle de plus en plus nombreuse et diverse. C'est sur cette dynamique que nous souhaitons poursuivre sur la fin de l'année 2022 et en 2023 ».

Un nouveau modèle idéal adapté à la saison hivernale

Toosla renforce son partenariat commercial avec Tesla dans le cadre d'un accord visant la livraison de 20 Tesla Y. Ces véhicules sont d'ores et déjà proposés sur l'application Toosla pour des réservations à compter du 24 octobre 2022.

Premier loueur de courte durée à proposer ce modèle, Toosla approfondit ainsi son offre de SUV à faibles émissions. En effet, fortement équipée et entièrement électrique, la Tesla Y offre une autonomie de plus de 500 km, une transmission intégrale, gage de stabilité et de sécurité sur les routes hivernales parfois glissantes ainsi qu'un large espace de rangement permettant notamment le transport de bagages. Ce modèle, proposé dans les stations parisiennes de Toosla offre tous les atouts alliant plaisir, confort et sécurité pour accompagner les Franciliens dans tous leurs déplacements.

Une diversification progressive de la flotte créatrice de valeur

L'entrée de ce nouveau modèle s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'offre de Toosla visant la conquête de nouveaux clients en répondant à tous les besoins de mobilité. Au total, la Société dispose d'un portefeuille de 20 modèles parmi 5 constructeurs (BMW, Jeep, Mercedes, Peugeot et Tesla) dont deux nouveaux constructeurs en 2022. Fidèle à sa promesse d'une location de voiture « sans irritant », Toosla propose l'ensemble de ces véhicules via l'application pour un parcours 100% autonome et digital et s'engage à sélectionner uniquement des voitures fortement équipées (boite automatique, GPS, toit ouvrant, etc.).

L'adoption des nouveaux modèles introduits dans la flotte est rapide et génératrice de revenus pour la Société grâce à l'algorithme puissant de l'application. Ainsi, les Peugeot 2008, dont les premières unités sont entrées dans la flotte à l'été 2022, ont atteint un taux d'utilisation de plus de 80% dès le mois de septembre 2022.

Ces réussites confirment la position de Toosla comme acteur majeur du marché francilien de la location de courte durée, où la Société dispose d'une bonne notoriété et de relations de confiance avec les acteurs du secteur automobile. Pour rappel, malgré un contexte de pénurie affectant la production automobile et les livraisons aux loueurs, Toosla a déjà sécurisé pour 2023 le doublement de sa flotte sur plus des deux tiers de son parc de véhicules. La Société est ainsi parfaitement en ligne avec le plan de développement annoncé lors de son introduction en Bourse.

