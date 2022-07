05/07/2022 - 08:00

5 juillet 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce passer le cap des 480 voitures au sein de sa flotte, soit un doublement par rapport à 2021[1].

Eric Poncin, Président-directeur général, déclare :

« Le doublement de la flotte est un cap important pour Toosla. Il démontre la confiance de nos partenaires constructeurs mais aussi celle de nos clients, qui sont de plus en plus nombreux. Nous sommes ainsi parfaitement prêts pour cet été mais aussi pour tenir nos objectifs de croissance. Nous disposons d'un positionnement fort au sein de la capitale, où se trouve la grande majorité de notre flotte. C'était notre priorité 2022. Pour les prochaines années, nous aurons à cœur de dupliquer ce beau succès dans des capitales européennes. »

Une flotte en hausse pour accompagner la croissance

Grâce aux nouveaux financements à sa disposition depuis son introduction en Bourse en décembre 2021, Toosla a fortement accéléré le renforcement de sa flotte. La Société compte désormais 480 véhicules parmi 5 marques (BMW, Jeep, Mercedes, Peugeot et Tesla), contre 240 en moyenne parmi 3 marques (BMW, Mercedes et Tesla) en 2021.

Cette progression importante, alors que les livraisons de véhicules, notamment aux loueurs, sont restreintes à cause des tensions pesant sur la production automobile, démontre l'agilité de Toosla dans ce contexte et ses relations de confiance avec les constructeurs automobiles. La Société a notamment conclu de nouveaux partenariats commerciaux en mai 2022 avec Jeep et Peugeot, pour la livraison des modèles Compass Hybride, de 208 et de 2008.

Toosla offre ainsi une gamme diversifiée, allant des modèles citadins aux modèles haut de gamme, en passant par les SUV compact. L'ensemble des modèles proposés sont fortement équipés (boîte automatique, toit-ouvrant, GPS, etc.) et disponibles à la location via l'application pour une expérience client entièrement digitale, « sans contact » et « sans agence ».

Ce renforcement de la flotte donne à Toosla les moyens de tirer profit de la saison estivale et s'inscrit pleinement dans le plan stratégique de développement annoncé lors de l'introduction en Bourse. Dans le cadre de ce plan, la Société vise en 2025, un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros accompagné d'une marge d'Ebitda ajusté de 35% et d'une marge de résultat d'exploitation supérieure à 15%.

Une offre au plus près des attentes des clients

Depuis le début de l'année, Toosla a également poursuivi son maillage territorial de capitale afin d'être au plus proche de ses clients cibles. La Société a ainsi ouvert de nouvelles stations à Gare de Lyon (janvier 2022), Avenue Montaigne (février 2022) et Vincennes (mai 2022). La Société compte ainsi 13 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, Vincennes et Madrid. En complément, Toosla propose un service livraison-reprise du véhicule de location au lieu choisi par le client.

Par ailleurs, fidèle à son engagement environnemental et aux exigences de ses clients en la matière, Toosla dispose d'un large choix de véhicules à faibles émissions, ainsi que deux stations (Avenue Montaigne et Châtelet) entièrement dédiées à cette typologie de véhicule. Au total, Toosla compte 30% des véhicules de de sa flotte sont à faibles émissions (contre 20% en 2021). Pour rappel, 100% de sa flotte sera composé de véhicules hybrides ou électriques à horizon 2025.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 500 véhicules sur 13 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

[1] 240 véhicules en moyenne sur l'année 2021