22/02/2022 - 07:30

22 février 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, consacre sa station de Paris-Châtelet et sa nouvelle station de Paris-Montaigne aux véhicules à faibles émissions (électriques ou hybrides rechargeables) qui représentent désormais plus de 30% de l'offre.

Panayotis Staïcos, Directeur général délégué de Toosla, déclare :

« Nous sommes très fiers de dédier deux de nos stations aux véhicules à faibles émissions, qui représentent désormais plus d'un tiers de notre flotte. Toosla agit ainsi concrètement pour une mobilité plus durable en proposant aux urbains une offre complète de voitures électrifiées, sans transiger sur la qualité de l'expérience client, toujours plus fluide et simple grâce au digital. En 2022, nous allons poursuivre nos efforts pour continuer l'électrification de notre flotte, en restant très en avance sur notre industrie, et sensibiliser nos clients à une conduite plus éco-responsable. »

Deux stations « vertes » au cœur de Paris

Depuis le 22 février 2022, Toosla est présent Avenue Montaigne (Paris 8ème arrondissement), aux pieds des Champs Élysées, au Parking François 1er. Cette nouvelle station est la 12e de la Société et permet d'exploiter une trentaine de voitures électriques ou hybrides rechargeables.

À Châtelet (Paris 1er arrondissement), Toosla a remplacé tous ses véhicules thermiques par des modèles à faibles émissions. Il s'agit de la station la plus importante de la Société avec un parc d'une centaine de voitures.

Afin de prévenir les éventuelles appréhensions de ses clients face à la mobilité électrifiée, Toosla garantit la charge maximale de la batterie lors du départ et son rechargement gratuit à l'arrivée.

En avance sur les objectifs d'électrification

Toosla propose désormais 130 véhicules à faibles émissions, soit plus de 30% de sa flotte (contre 20% en 2021). De la Mercedes Classe A hybride rechargeable à la Tesla Model 3 100% électrique, en passant par le Mercedes GLC Coupé hybride rechargeable, l'offre compte une large gamme de modèles – tous fortement équipés – parmi toutes les catégories de véhicules. L'offre électrifiée de Toosla répond ainsi à tous les besoins de mobilité : seul, à deux ou en famille, pour des trajets courts ou de longue distance.

La Société est en avance sur ses objectifs de mobilité durable ainsi que sur les obligations réglementaires de la loi LOM[1]. Pour rappel, la Société a l'ambition de proposer 100% de véhicules électriques ou hybrides d'ici à 2025.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 12 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

[email protected] - 01 53 67 36 32

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

[email protected] - 01 53 67 36 35

[1] Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités