31 janvier 2022 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce qu'Invest Securities, banque d'investissement de la place parisienne spécialisée dans les small et mid caps, vient d'initier la couverture du titre de la société avec une étude intitulée « Un futur grand de la location automobile », publiée le 31 janvier 2022.

Le bureau d'analyse financière initie le titre à l'achat et fixe l'objectif de cours de l'action Toosla à 6,32€, soit un potentiel estimé de +118% par rapport au cours de clôture du 28 janvier 2022 de 2,90€. L'étude souligne notamment le dynamisme du secteur de la location automobile, ainsi que l'originalité et l'agilité du modèle « en ligne » de Toosla, qui permet à l'entreprise de maximiser ses revenus tout en ayant une structure de coûts allégée.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 11 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

